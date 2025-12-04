Andrej Babiš bejelentette, hogy megválik az Agrofert holdingtól, hogy kormányfő lehessen

Andrej Babiš, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) kormányalakítási tárgyalásokkal megbízott elnöke bejelentette, hogy megválik az Agrofert holdingtól, aminek eddig egyedüli tulajdonosa volt. Azt mondta, az Agroferttel ezentúl nem lesz semmiféle kapcsolata, és a politikából való távozása után sem válik újra a cég tulajdonosává. A lépéssel Babiš a politikusi és a vállalkozói szerepe közti összeférhetetlenséget kívánja megoldani. „Ezzel teljesítettem az államfő azon feltételét, amelyhez kormányfői kinevezésemet kötötte” – mondta.

Petr Pavel államfő úgy reagált: „Üdvözlöm azt a világos és érthető módot, amellyel Andrej Babiš teljesítette megállapodásunkat és nyilvánosan elmagyarázta összeférhetetlenségének megoldását. Úgy döntöttem ezért, hogy kedden, december 9-én reggel 9 órakor kinevezem kormányfővé. Tiszteletben tartom a képviselőházi választások eredményét és a koalíciós kormányalakítási tárgyalások eddigi menetét.”

A hatályos cseh törvények szerint egy kormánytag nem lehet tulajdonosa olyan vállalatnak, ami állami támogatásokra jogosult. A köztársasági elnök ennek a problémának a megoldását szabta feltételül annak, hogy Babišt kormányfővé nevezze ki és kormányalakítással bízza meg.

Az Agrofert részvényeit a jövőben egy tröszti struktúrán keresztül egy független személy fogja kezelni, és ugyancsak egy független személy fogja ezt ellenőrizni – mondta Babiš, hozzátéve, hogy a halála után a holdingot a gyerekei fogják örökölni.

A döntés visszavonhatatlan, és messze meghaladja a törvényes követelményeket – mondta a pártelnök.

Andrej Babis a prágai bíróságon 2022. szeptember 12-én. Fotó: Milan Kammermayer/AFP

Ezután megalakulhat az új koalíciós kormány, amit az októberi képviselőházi választásokon győztes ANO a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalommal és az Autósok párttal együtt készül létrehozni.

A 200 tagú parlamenti alsóházban az új cseh kormánykoalíciónak 108 képviselője van. A 16 tagú kormányban az ANO adja a kormányfőt és nyolc minisztert, négy minisztert az Autósok adnak, míg hárman az SPD-t fogják képviselni. A koalíciós szerződés alapján az SPD adja a képviselőház elnökét is. Ebbe a tisztségbe Tomio Okamurát, az SPD elnökét választották meg.

Andrej Babiš multimilliárdos vállalkozó, Csehország egyik leggazdagabb embere. Az Agrofert holdingban most kb. 260 cég tömörül, ezek több mint 20 országban, köztük Magyarországon is működnek, és több tízezer embernek adnak munkát. (MTI)