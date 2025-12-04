Börtönbe megy az orvos, aki ketamint adott Matthew Perry-nek

Salvador Plasencia a bíróság előtt Fotó: ROBYN BECK/AFP

Két és fél év börtönbüntetésre ítélték azt a Los Angeles-i orvost, aki ketamint adott el Matthew Perrynek 2023-ban, aki aztán túladagolásban halt meg. A 44 éves Salvador Plasencia bűnösnek vallotta magát.

A Jóbarátok egykori sztárja 54 évesen halt meg, miután évekig küzdött a függőséggel, amely még abból az időből származott, amikor Chandler Bingként megszerette a fél világ.

A színész legálisan szedte a sebészeti érzéstelenítő ketamint depresszió kezelésére. De amikor a kezelőorvosa nem adta meg neki a kívánt mennyiséget, Plasenciahez fordult, aki beismerte, hogy illegálisan adott el gyógyszert Perrynek, és tudta, hogy drogfüggő. A bírósági iratok szerint SMS-ben

azt írta egy másik orvosnak, hogy Perry egy „idióta”, akit ki lehet használni pénzért.

Perryt asszisztense holtan találta Los Angeles-i otthonában, és a törvényszéki orvos megállapította, hogy a ketamin volt a halál fő oka. A bíró hangsúlyozta, hogy nem Plasencia adta Perrynek a halálát okozó ketamint, de arra figyelmeztette, hogy „Ön és mások is hozzájárultak ahhoz, hogy Matthew Perry ilyen véget érjen, amikor tovább táplálták ketaminfüggőségét. Ön a saját haszna érdekében kihasználta ezt”.

Perry anyja, Suzanne Perry és a családja Fotó: ROBYN BECK/AFP

Plasenciát bilincsben vezették ki a tárgyalóteremből, miközben édesanyja hangosan sírt a közönség soraiban. Perry édesanyja és két féltestvére is jelen volt a tárgyaláson, és a ítélethozatal előtt sírva tettek vallomást. Plasencia is sírva fakadt, és felszólalásában elképzelte azt a napot, amikor el kell mondania a most két éves fiának, „hogy egyszer nem védtem meg egy másik anya fiát. Ez nagyon fáj nekem”. Közvetlenül Perry családjától is bocsánatot kért: „Meg kellett volna védenem őt.”

Plasencia volt az első, akit elítéltek az öt vádlott közül, akik bűnösnek vallották magukat Perry halálával kapcsolatban. Augusztusban a „ketamin királynőként” emlegetett Jasveen Sangha ismerte el bűnösségét, őt elméletileg akár 65 év börtönbüntetésre is ítélhetik.