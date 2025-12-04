Börtönbe megy az orvos, aki ketamint adott Matthew Perry-nek

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn
Salvador Plasencia a bíróság előtt
Fotó: ROBYN BECK/AFP

Két és fél év börtönbüntetésre ítélték azt a Los Angeles-i orvost, aki ketamint adott el Matthew Perrynek 2023-ban, aki aztán túladagolásban halt meg. A 44 éves Salvador Plasencia bűnösnek vallotta magát.

A Jóbarátok egykori sztárja 54 évesen halt meg, miután évekig küzdött a függőséggel, amely még abból az időből származott, amikor Chandler Bingként megszerette a fél világ.

A színész legálisan szedte a sebészeti érzéstelenítő ketamint depresszió kezelésére. De amikor a kezelőorvosa nem adta meg neki a kívánt mennyiséget, Plasenciahez fordult, aki beismerte, hogy illegálisan adott el gyógyszert Perrynek, és tudta, hogy drogfüggő. A bírósági iratok szerint SMS-ben

azt írta egy másik orvosnak, hogy Perry egy „idióta”, akit ki lehet használni pénzért.

Perryt asszisztense holtan találta Los Angeles-i otthonában, és a törvényszéki orvos megállapította, hogy a ketamin volt a halál fő oka. A bíró hangsúlyozta, hogy nem Plasencia adta Perrynek a halálát okozó ketamint, de arra figyelmeztette, hogy „Ön és mások is hozzájárultak ahhoz, hogy Matthew Perry ilyen véget érjen, amikor tovább táplálták ketaminfüggőségét. Ön a saját haszna érdekében kihasználta ezt”.

Perry anyja, Suzanne Perry és a családja
Fotó: ROBYN BECK/AFP

Plasenciát bilincsben vezették ki a tárgyalóteremből, miközben édesanyja hangosan sírt a közönség soraiban. Perry édesanyja és két féltestvére is jelen volt a tárgyaláson, és a ítélethozatal előtt sírva tettek vallomást. Plasencia is sírva fakadt, és felszólalásában elképzelte azt a napot, amikor el kell mondania a most két éves fiának, „hogy egyszer nem védtem meg egy másik anya fiát. Ez nagyon fáj nekem”. Közvetlenül Perry családjától is bocsánatot kért: „Meg kellett volna védenem őt.”

Plasencia volt az első, akit elítéltek az öt vádlott közül, akik bűnösnek vallották magukat Perry halálával kapcsolatban. Augusztusban a „ketamin királynőként” emlegetett Jasveen Sangha ismerte el bűnösségét, őt elméletileg akár 65 év börtönbüntetésre is ítélhetik.

külföld matthew perry los angeles Salvador Plasencia Jasveen Sangha ketamin
Kapcsolódó cikkek

A Jóbarátok szereplői szerint ami történt, az „felfoghatatlan veszteség”

Matthew Perryről más, a sorozatban kisebb szerepeket alakító színészek is megemlékeztek.

Mészáros Juli
GYÁSZ

Mi annyira jó a ketaminban, hogy Matthew Perry meghalt érte, egyre több amerikainak pedig már-már olyan lett, mint egy pohár jó bor a munka után?

Van, aki már a fájdalomcsillapítók divatjához hasonló járványnak látja a ketamin növekvő amerikai népszerűségét, van aki szerint a ló-, macska- és gyerekaltató eredményesen kezeli a súlyos depressziót. Lelkiismeretlen orvosok, dílerek és telefon nélkül, fetrengve partizó fiatalok, plusz egy halott híresség: idáig jutott egy vegyület a vietnámi háború harctéri műtőiből.

Szily László
ÉLET

Bűnösnek vallja magát Matthew Perry halálában mind az öt vádlott, köztük a „Ketaminkirálynő” is

A drogfüggő színészt ellátó banda tagjai, köztük két orvos ellen tavaly nyáron emeltek vádat.

Haász János
külföld