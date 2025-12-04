Egy 2,8 milliárdos programból osztják a kismotorokat a fideszesek a bölcsikben

Közérdekű adatigénylésre sem árulta el a Kulturális és Innovációs minisztérium, hogy pontosan mennyit költ az állam a fideszesek által osztott kismotorokra, és kiktől szerzik be azokat – írja az Átlátszó.

Annyi választ kaptak, hogy „közel 55 ezer gyermekhez jutnak el az eszközök”, és a szerződés fent van az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben. A lap egy dokumentumot talált, egy 2,8 milliárdos keretszerződést Balásy Gyula cégeivel.

A megállapodás a „»Családbarát Magyarország országos programsorozat és kommunikációs kampány 2026« komplex kommunikációs és rendezvényszervezési feladatainak ellátása a Családokért Felelős Államtitkárság részére” néven fut.

Ahogy azt korábban megírtuk, Koncz Zsófia államtitkár felhívására osztják fideszes politikusok a vidéki bölcsődékben a kismotorokat, amit fel is matricáztak. Ugyan a főváros hivatalosan nem érintett, de Diószegi-Horváth Nóra kollégánk talált egy felmatricázott kismotort egy újlipótvárosi játszótéren is.