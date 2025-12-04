Elesett egy ember egy miskolci zebrán, egy nő végignézte, odalépett hozzá és kirabolta

Két év tíz hónap szabadságvesztésre ítélte a Miskolci Járásbíróság azt a nőt, aki tavaly szeptemberben kifosztott egy földön fekvő embert egy miskolci gyalogátkelőhelyen – írja a 24.hu. Az eset tanulságos: a Miskolci Törvényszék tájékoztatása szerint a nő odament ahhoz az emberhez, aki a szeme előtt esett el a zebrán, és nem is tudott onnan felállni, lehajolt hozzá és elvette 13 ezer forint készpénzét. Utána is kiabált az áldozat, de a nő elszaladt a helyszínről.

A terhelt az előkészítő ülésen beismerte bűnösségét, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A bíróság 2 év 10 hónap szabadságvesztésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte a kifosztás minősített esete miatt, és kötelezte a kár megtérítésére is – írja a bíróság. Enyhítő körülmény volt az, hogy beismerte a tettét, súlyosító körülménynek pedig az előélete számított.