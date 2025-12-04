Elkezdték kirúgni az ausztrál tiniket a közösségi oldalakról

A Meta egy héttel a közösségi média-tilalom bevezetése előtt megkezdte a 16 év alatti ausztrálok kizárását az Instagram, Facebook és Threads platformjairól.

Az egy évvel ezelőtt elfogadott törvény szerint a technológiai cégek akár 50 millió ausztrál dollárra is bírságolhatók, ha nem tartják be a szabályokat. Bár már több ország is próbálta korlátozni a gyerekek közösségi média használatát, az ausztrál törvény az eddigi legszigorúbb, amiért ilyen magasan határozta meg a korhatárt. A törvény sem az eddigi felhasználók, sem a szülői engedélyek tekintetében nem tesz engedményeket.

A Meta múlt hónapban jelentette be, hogy megkezdte a 13 és 15 év közötti felhasználók értesítését arról, hogy fiókjaikat december 4-től kezdődően bezárják. A becslések szerint ez körülbelül 150 000 Facebook-felhasználót és 350 000 Instagram-fiókot érint. A Meta szóvivője szerint „a törvény betartása folyamatos és többszintű folyamat lesz”. „Bár a Meta elkötelezett a törvény betartása mellett, úgy véljük, hogy hatékonyabb, egységesebb és a magánéletet jobban védő megközelítésre van szükség” – mondta. Álláspontjuk szerint a kormánynak meg kellene követelnie a netes áruházaktól, hogy ellenőrizzék a felhasználók életkorát, amikor azok alkalmazásokat töltenek le, és szülői hozzájárulást kellene kérni a 16 év alattiak esetében, mivel így a tizenéveseknek nem kellene különböző alkalmazásokban igazolniuk életkorukat.

A 16 év alattiaknak azonosított felhasználók letölthetik és elmenthetik bejegyzéseiket, videóikat és üzeneteiket, mielőtt fiókjukat deaktiválják. Azok a kamaszok, akik úgy vélik, tévesen sorolták őket a 16 év alattiak közé, felülvizsgálatot kérhetnek, és „videó szelfit” nyújthatnak be életkoruk igazolására. Emellett bemutathatják vezetői engedélyüket vagy kormány által kiállított személyi igazolványukat is.

A Meta három platformja mellett a tiltás érinti a YouTube, az X, a TikTok, a Snapchat, a Reddit, a Kick és a Twitch felhasználóit is. A kormány szerint a tiltás célja a gyermekek védelme a közösségi média káros hatásaitól, de kritikusai szerint a lépés elszigetelheti azokat a csoportokat, akiknek a kapcsolattartáshoz szükségesek ezek a platformok, és a kiskorúakat az internet kevésbé szabályozott területeire terelheti. (BBC)