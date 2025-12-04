Elsőszámú közellenség, méltatlan támadások

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb szerdai cikkekkel. Több hírlevelünk is van, ezekből itt lehet válogatni.
A biztos pártválasztók között hat százalékponttal vezet a Tisza, és az ellenzéki erő nagyobb eséllyel tudja növelni szavazótáborát, mint a Fidesz. Nagy az elégedetlenség az országban, a fideszesek egy része is valamilyen változást szeretne, derül ki egy friss kutatásból.
A fideszes propaganda Simonovits András közgazdász, nyugdíjas egyetemi tanár nevét összemossa a Tiszával, arcképét Magyar Péteré mellé teszik, ő az a gonosz, aki szerint túl magasak a nyugdíjak. A Tisza feljelentést tesz a Fidesz által mesterséges intelligenciával készített „hazugságok” miatt. Nem létező tanulmányokra hivatkozik a Tiszának tulajdonított fura dokumentum
Videóval kaptuk el Takács Péter egészségügyi államtitkárt a bazmegelős üzenete után. Szerinte az, hogy milyen visszajelzést kapott a kormánytól az eset után, az csak rá tartozik. Reagált az apa, akinek Takács válaszolt: „Én egy random ember vagyok, aki elvitte a gyerekét egy kórházba.”
Tisza István 1918. őszi meggyilkolása óta hideg polgárháborúban él Magyarország, mondta Hatos Pál történész, aki könyvet írt a témáról. Centrális erőtér már száz évvel ezelőtt is volt, Orbán Viktor mégsem onnan vehette az ellenzéket ellehetetlenítő politikáját; van valamilyen strukturális minta a történelmünkben, amelyben különböző előfeltételek hasonló válaszokat hívnak elő.
Szexuálisan zaklathatott 14-15 éves fiúkat a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója. Az egyik áldozat Dobrev Klárának mesélte el az esetet, hogy amikor egyszer jelezte a nevelőnőnek, hogy a Szőlő utcai intézet igazgatója megerőszakolta, még aznap este megverték.
Hír volt még:
A 28 pontos béketerv a realitást tükrözi, az egyre súlyosabb helyzetben lévő Ukrajna csak rossz és rosszabb forgatókönyvek közül választhat. Interjú korrupcióról, Zelenszkij jövőjéről és békekilátásokról Jarábik Balázs Ukrajna-szakértővel. Putyin öt órán át tárgyalt az amerikaiakkal, az orosz elnök tanácsadója szerint „határozottan nem távolabb" került a béke – Putyin csak néhány pontot tart elfogadhatatlannak a béketervből. A háború lezárásáról tárgyalnak a NATO-országok külügyminiszterei is.
Teljes a káosz, egymásnak ellentmondó nyilatkozatok, nyilvánvalóan ellenérdekű felek az amerikai kormányon belül – erre világított rá az, ami a 28 pontos béketerv kiszivárgása óta történt. Mi folyik az amerikai külpolitikában, és miért nem tűnik egységesnek? Trump hulladéknak nevezte a szomáliai bevándorlókat, akiket nem akar látni az Egyesült Államokban.
A 28 pontos béketerv a realitást tükrözi, az egyre súlyosabb helyzetben lévő Ukrajna csak rossz és rosszabb forgatókönyvek közül választhat. Interjú korrupcióról, Zelenszkij jövőjéről és békekilátásokról Jarábik Balázs Ukrajna-szakértővel.
Trump új adminisztrációja az év elején olyan tempóban dobta sutba a kialakult politikai normákat és szabályokat, hogy sokan az az amerikai demokrácia jövőjét féltették. Az elnök népszerűsége mostanra erősen megtépázódott, a MAGA forrong, de Trump továbbra is kiszámíthatatlan kockázat.
Magyar Péterék szerint még arra sem figyeltek a hamisítók, hogy kivegyék a mesterséges intelligenciának adott utasításokat.
Úgy tűnik, semmi valóságalapja nincs az Index által közölt „tiszás terveknek”, a kormánypárt mégis egész kampányt húzna fel rá.
Az elhíresült bazmegelős üzenet után arról kérdeztük az államtitkárt, hogy elfogadható lenne-e, ha egy kórházi dolgozó beszélne így egy állampolgárral. Takács Péter szerint az, hogy milyen visszajelzést kapott a kormánytól az eset után, az csak rá tartozik.
És akit az egészségügyi államtitkár tiszás trollnak nevezett, amiért kritizálni merte az egészségügyi államtitkár és a kormány munkáját.
Ajándékokkal, ígéretekkel, fenyegetéssel vette rá őket a szexre. Új tanúvallomások születtek Juhász Péter Pál ügyében.
Dobrev Klára interjút készített a Szőlő utcai intézet igazgatójának áldozatával, aki intézetisként a hónapokon át tartó nemi erőszaktevések idején kiskorú volt.
Baranyi Krisztina az Amerikai úton kapta el Orbánt, akit arra kért, tárgyaljon Karácsony Gergellyel. Személyesen.
Bátonyi Péter műemlékvédelmi szakember egy éve állt ki a nyilvánosság elé, és erős példákkal bizonyította, hogyan szorul háttérbe a műemlékek védelme jól bekötött vállalkozók miatt. A minisztérium azonnal bosszút állt.
Lukács László egy ökölbe szorított kéz: ha nem hagyják, hogy építsen, rombolni is kész. Megjelent a zenekar új száma, a Kér a nép.
Az orosz vezető tanácsadója szerint a moszkvai találkozón „konkrét területi kérdéseket vitattak meg”, „amelyek nélkül” az orosz fél „nem lát megoldást a válságra”.
Peszkov szerint ez a kompromisszumkeresés normális munkafolyamata. A brit kormány pedig sületlenségnek nevezte Putyin keddi fenyegetőzését.
Mark Rutte főtitkár azt mondta, minél erősebb helyzetbe kell hozni Ukrajnát a béketárgyalások előtt.
A külügyminiszter az ATV vendége volt, de ezúttal nem brüsszelezhetett önfeledten, mert érdemi kérdéseket is kapott. Arról is beszélt, miért mentek Moszkvába.
Teljes a káosz, egymásnak ellentmondó nyilatkozatok, nyilvánvalóan ellenérdekű felek az amerikai kormányon belül – erre világított rá az, ami a 28 pontos béketerv kiszivárgása óta történt. Mi folyik az amerikai külpolitikában, és miért nem tűnik egységesnek?
Ugyanezt gondolja a szomáliai származású amerikai képviselőnőről, Ilhan Omarról is. J. D. Vance alelnöknek tetszett, amit Trump mondott.
A berendezés sok pénzről és az ízlés teljes hiányáról árulkodik, de az teszi őket nyomasztóvá, hogy Epstein több áldozata is állítja, hogy a szigetre csempészték őket, ahol a pénzember és társai kizsákmányolták őket.