Golyóálló mellényeket osztanak a perui elnökjelölteknek

Fotó: ERNESTO BENAVIDES/AFP

A politikusokat ért sorozatos támadások miatt golyóálló mellényeket biztosít a perui választási hatóság az áprilisi választás előtt az elnökjelölteknek.

Roberto Burneo, a perui választási hatóság elnöke attól tart, hogy a jövő áprilisi választások még erőszakosabbak lesznek, mint a 2021-es kampány, amikor mintegy 50 erőszakos eseményt jegyeztek fel. Hangsúlyozta, hogy céljuk „a kockázatok megelőzése és azonosítása”.

„Minden erőfeszítést meg kell tenni, még akkor is, ha ez végső esetben a golyóálló mellények használatát jelenti” - mondta. A választások lebonyolításában közreműködő személyzet is kap védőfelszerelést, de az egyelőre nem világos, hogy ez az alacsonyabb politikai tisztségekért indulóknak is jár-e.

Kedden lövéseket adtak le Rafael Belaunde-ra, a Libertad Popular (Népi Szabadság) párt lehetséges elnökjelöltjére, aki autójában ült Limában, és viszonozta a tüzet. Burneo még aznap arra kérte a kormányt, hogy a Belaunde elleni támadás után gyorsítsa fel a választások biztonságával kapcsolatos eljárások elfogadását.

Rafael Belaunde sajtótájékoztatót tart
Fotó: ERNESTO BENAVIDES/AFP

Belaunde szerdán újságírókkal közölte, hogy szerinte a támadás inkább utcai bűncselekmény volt, nem politikai indíttatású lett. A támadás idején személyes ügyeket intézett, és nem kampányolt.

Percy Ipanaque, a baloldali Juntos por el Peru (Együtt Peruért) párt törvényhozási képviselői jelöltje pénteken meghalt, miután feltételezett bérgyilkosok rálőttek Észak-Peruban.

Peruban rendkívül viharos a belpolitikai helyzet, az utóbbi hét évben hét elnök váltotta egymást, akik közül többen időközben börtönbe kerültek. 2026. április 12-én választják meg az elnököt, két alelnökét és kétkamarás törvényhozás 190 képviselőjét. Az elnökválasztás lehetséges második fordulóját június 7-re tűzték ki.

A jelenlegi elnök, José Jerí, aki októberben vette át a rendkívül népszerűtlen Dina Boluarte helyét, röviddel hivatalba lépése után rendkívüli állapotot hirdetett ki, hogy visszaszorítsa a bizonytalanságot, amely a közvélemény-kutatások szerint a választók legfőbb aggodalma. (Reuters via MTI)

külföld José Jerí golyóálló mellény Percy Ipanaque Rafael Belaunde peru elnökválasztás Libertad Popular dina boluarte Roberto Burneo Juntos por el Peru
