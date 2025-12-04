Hatujjú Zelenszkijjel támad a kormánypárti propaganda

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Nem csak a tartalma félrevezető, a kivitelezése is ócska azoknak a kormánypárti plakátoknak, amelyekkel elárasztották az országot. Ezen a gonosz vigyorral Ursula von der Leyent és Magyar Pétert átkaroló Zelenszkijnek hat ujja van.

Ami a mesterséges intelligenciával készült képek típushibája.

A másik megoldás, hogy a Nemzeti Ellenállás Mozgalomnak dolgozó, ismeretlen művész a magyar irodalomtörténetből merített ihletet. Hiszen köztudomású, hogy Ady Endrének hat ujja volt, mint a táltosoknak. És mit is akart Góg és Magóg fia? Betörni a Kárpát-medencébe! Na, ugye? Mint az a Zelenszkij, hogy rohadna meg.