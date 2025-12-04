Joghézag betömésére hivatkozva erősíti meg a Fidesz a köztársasági elnök helyzetét

Jámbor András, a Párbeszéd vezérszónoka felszólal a gyerekvédelem ügyéről tartott vitán az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. október 27-én. Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

„A ciklus legboldogabb törvényalkotási bizottsági ülésén az év legviccesebb indoklását adta a Fidesz” – írja Jámbor András, a Szikra mozgalomnak a Párbeszéd-frakcióban ülő parlamenti képviselője.

Felidézte, hogy a kormánypártok egy éjszakai módosítással – amit ma 13 órakor még helyben kiosztva papíron is módosítottak – elérték, hogy a jövendő parlamenti többség ne tudja megszavazni adott esetben a köztársasági elnök akadályoztatását, és így leváltását, illetve Jámbor szerint számos pártkáderük fizetését és annak emelkedését is törvényben rögzítették.

„Ez a Lex Vesztes. Ugyanis ez a törvény arról szól, hogy készülnek a vereségre” – értékelte a lépést Jámbor.

Jámbor azt írja, a törvényalkotási bizottság fideszes tagjainak azt mondta, örül, hogy törvénybe írják a lehetséges vereségüket, de ők ezen felhúzták magukat:

„Balla képviselőtársam meg is kérdezte tőlem, fogyasztottam-e kábítószert. Amire azt válaszoltam, hogy ha azt gondolják, hogy bárki elhiszi, nem pártpolitikai érdekből, nem a saját hatalmuk érdekében változtatnak meg most egy 15 éves törvényt, és javítják ki a »joghézagot«, mindezt 140 nappal a lehetséges választási vereség előtt, az utolsó alkalommal, amikor még idén törvénymódosítást beadhatnak, éjszaka benyújtva, helyben módosítva, szóval ha azt gondolják, hogy bárki elhiszi nekik, hogy ezt nem a vereség esetére nyújtották be, akkor minden bizonnyal ők vannak beszívva.”

Jámbornak végül az igazságügyi bizottság elnöke, Velkey Imre és az igazságügyi miniszter helyettese, Répássy Róbert válaszolt. Róluk Jámbor azt írta, „általában nagy jogi kioktatásokat szoktak tartani akkor, amikor már nincs lehetőség válaszolni”, de most csak annyivel indokolták a módosítást, hogy ez nem pártpolitikai kérdés, csak betömnek egy joghézagot.

„Hát persze, 15 év után pont most 😃 Köszöntez mindenesetre Orbán Viktornak, hogy törvénybe írta: készülnek a vereségre!” – írja Jámbor.