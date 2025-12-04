Kártérítést kell fizetnie a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak, mert megsértette az Átlátszó jó hírnevét

Bodoky Tamás, az Átlátszó főszerkesztője magyaráz a júniusi tűárgyaláson Fotó: Németh Dániel/444

A Fővárosi Törvényszék elmarasztalta a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, mert megsértette az Átlátszó jó hírnevét azzal, hogy a tényfeltáró portált külföldről finanszírozott hírszerzési, dezinformációs tevékenységgel vádolta meg. A nem jogerős ítélet szerint 3 millió 800 ezer forint kártérítés jár az Átlátszónak – írja tudósításában a Telex.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) jogi képviselője egyébként nem jelent meg csütörtöki határozathirdetésen a bíróságon, ahogy korábban az azt vezető Lánczi Tamás sem. Miután a Szuverenitásvédelmi Hivatal tavaly júniusban vizsgálatot indított, majd abszurd dolgokat állított jelentésében az Átlátszóról, a lap beperelte a hivatalt, ami ezután ellenkérelemben kérte a bíróságtól a per megszüntetését és az Átlátszó keresetének elutasítását, hiába. A per érdemi része idén júniusban kezdődött el, mert az első tárgyalást ugyan május 20-án tartották volna, de az SZH képviselői nem jelentek meg a bíróságon. A júniusi tárgyaláson az SZH ügyvédje azt mondta, hogy az SZH elnöke, Lánczi Tamás nem jogász, ezért véleményt közölt, amikor azt mondta, hogy az Átlátszóról szóló jelentésükben tények vannak.

A novemberi tárgyaláson kiderült, hogy az SZH egy teljes elemzési osztálya dolgozott a jelentésen, ami azzal vádolta az Átlátszót, hogy amerikai gazdasági-politikai érdekeket szolgálva okoz kárt Magyarországnak.