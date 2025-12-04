„Ki az a Steiner Attila?” feliratú plakátok jelentek meg Magyar Péter választókerületében

POLITIKA
„Ki az a Steiner Attila?” feliratú plakátok jelentek meg a XII. kerületben. A fekete-fehér stílusú, férfi sziluettet ábrázoló plakátokról először a kerület kutyapártos polgármestere, Kovács Gergely posztolt. Kovács azt írta, a plakát alapján nem mondaná, hogy túlzó magabiztosság sugárzik a kerületi Fidesz választási kampányából.

Forrás: Kovács Gergely/Facebook

Később a választókerület tiszás képviselőjelöltje, Magyar Péter is megosztott egy képet a plakátról. A Tisza Párt elnöke azt írta, hogy Orbán Viktor gyáva ellene elindulni, ezért a Fidesz Steiner Attilát indítja a kerületben. „De lehet, hogy ők sem tudják, ki is Steiner Attila, mert ilyen plakátokkal árasztották el a kerületet.”

A plakát azonosításához csak a sarkában található, „Impresszum: Többet Budáért Egyesület” felirat ad támpontot. A HVG cikke szerint az egyesületet júniusban alapították, de csak szeptember 17-én vették hivatalosan nyilvántartásba. Az egyesület alapítója és egyedüli képviselője dr. Kovács Balázs, alapszabály szerinti célja pedig „a helyi közösség kulturális és társadalmi életének gazdagítása, valamint a hagyományok és értékek megőrzése. Ennek érdekében támogatja a sport, az oktatás, az egészségmegőrzés és a környezetvédelem ügyét.”

Steiner Attila
Fotó: Kristóf Balázs/444

Steiner Attila hegyvidéki jelöltsége régóta lóg a levegőben. Az energetikáért felelős államtitkár márciusban intenzíven támadni kezdte Magyar Pétert. Gulyás Gergely pedig azt mondta a március 27-ei kormányinfón, hogy ő lesz Magyar Péter ellenfele a hegyvidéki választókerületben.

Steiner azonban júliusban Tusványoson azt mondta a 444-nek, még nincs eldöntve a kérdés. Az októberi Békemeneten viszont már arról beszélt a 444-nek, hogy bár csak januárban lesz végleges döntés a kérdésben, úgy készül, hogy ő lesz Magyar Péter ellenfele.

POLITIKA kovács gergely XII. kerület fidesz magyar péter Tisza Párt steiner attila hegyvidék
