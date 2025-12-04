Mészáros Lőrinc vagyonát egy hónap alatt elvásároltuk

Októberben a kiskereskedelem forgalma a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 3,1 százalékkal magasabb volt a tavaly októberinél, míg a szeptemberit 0,5 százalékkal haladta meg, közölte a KSH csütörtökön. Az adat arról árulkodik, hogy enyhén nőtt a vásárlókedv, hiszen szeptemberben az éves növekedés 3 százalékos volt az éves növekedés, míg augusztushoz képest stagnálást mutatott ki a statisztikai hivatal.

Az élelmiszerboltok fogalma 1,2 százalékkal nőtt, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5,2 százalékos, a benzinkutakon 0,6 százalékos volt az éves alapú növekedés. A kiskereskedelem csaknem felét (49 százalékát) lebonyolító élelmiszerboltok forgalma viszont kifejezetten gyenge volt, az 1,2 százalékos éves növekedés holtversenyben a második legrosszabb eredmény. A benzinkutak forgalma szintén nem alakul biztatóan, bár legalább nem hozott visszaesést, miközben erre idén két hónapban is volt példa.

A KSH jelentése szerint az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1762 milliárd forintot ért el, vagyis nagyjából annyi pénzt hagytunk a boltokban, mint Mészáros Lőrinc kimutatott vagyona. Ez a tavalyinál 78 milliárd forinttal több.

Idén január–októberben a forgalom volumene 2,9 százalékkal múlta felül a tavaly első tíz hónapot, vagyis október felfelé húzza az éves átlagot. Az összesített kiskereskedelmi statisztikát – hiába a kormányzati árintézkedések – éves szinten is lefelé húzza az élelmiszerboltok forgalma, az ugyanis csak 2,6 százalékkal nőtt, míg a benzinkutak forgalma alig haladta meg a stagnálást, éves szinten 0,7 százalékkal nőtt. Leginkább a nem élelmiszer-kiskereskedelemben volt idén erő, ott 4,3 százalékos bővülést mért a KSH.

