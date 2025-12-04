Krasznahorkai egy iszákos, abuzív anyához hasonlította Magyarországot, akit mégis szeret

„Az anyám iszik, ilyenkor elveszti a szépségét. Az anyám,

ha iszik, verekszik, megver minket is, gyerekeket. Az anyám nem főz,

ha iszik, és az anyám folyamatosan leépül. Nekem kell főznöm a

kishúgomra. És mégis szeretem. És a kérdés: Hogy? Miért? Mert

az anyám. Ennyit a hazáról.”

Ezt mondta Magyarországhoz fűződő viszonyáról Krasznahorkai László a svéd állami televízió róla szóló portréfilmjében, amelyet a Telex szemlézett. A fenti válasz akkor hangzott el, amikor előtte a riporter Orbán gratulációjáról kérdezte az írót. Krasznahorkai azt is elmondta, hogy „formálisan” gratulált

neki a miniszterelnök, ő pedig „formálisan” megköszönte azt.

A filmben, amelyet itt lehet megtekinteni, szó van arról, hogy 19 éves korában elhagyta a családját, és hátat fordított „a kisvárosi burzsoá kultúrának”, hogy Kafka és Dosztojevszkij hatása alatt elkezdje járni az országot, és olyan helyeken vállalt munkát, ahol a legszegényebbekkel találkozhatott. „Ennyi jó embert el sem tudtam képzelni egy társadalomban, mint ebben a legalsó rétegben” – mondja erről. Megismételte azt is, amit a Nobel-díj odaítélésekor mondott: „Azért írtam meg a következő könyvemet, hogy megpróbáljam kijavítani az előzőt... Jóvá tenni.”