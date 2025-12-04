Leállítja a kormánypropagandát a mozifilmek előtt a Cinema City

„Megértettük, hogy sok moziszerető néző nem szeretne ilyen hirdetésekkel találkozni nálunk, így a december 4-től kezdődő mozihéttől ez a spot kikerül a film előtti reklámblokkból” – írta a Cinema City az aHang politikai igazgatójának, Szalóki Viktornak címzett levelében, miután az aktivista szervezet levélküldő kampányt indított. Ebben a kampányban arra kérték követőiket, hogy írjanak üzenetet a CInema Citynek, hogy a mozikat üzemeltető cég ne vetítsen kormányzati vagy más politikai jellegű tartalmakat a gyerekfilmek előtt.

Vasárnap írta meg a momentumos Tompos Márton, hogy kormánypropaganda ment egy gyerekfilm vetítése előtt a Campona Moziban. A Zootopia 2 gyerekfilm vetítése előtt egy adócsökkentésről szóló kék kormányzati bannert mutattak, erről a képviselő képeket is közölt.

Másnap a cég még úgy reagált, hogy a reklámoknak magunknak nincs korhatár-besorolása, a Tompos által kifogásolt hirdetés pedig nem tartalmaz olyan elemeket, amelyek megsértik az előírásokat. Konkrét pártpolitikai hirdetésektől tartózkodnak. Akkor azt is elmondták, hogy a médiafelületeiket a hozzájuk tartozó New Age Advertising értékesíti, a reklámok befogadásakor a jogszabályok mellett a filmbesorolást és a mozilánc etikai elveit is figyelembe veszik.

Az aHangnak csütörtökön küldött közleményük, amelyben leírták, hogy megszüntetik ezeket a hirdetéseket, így folytatódik: „Ahogyan eddigi működésünk során, úgy a továbbiakban is tartózkodunk konkrét pártpolitikai hirdetések vagy olyan üzenetek megjelenítésétől, amelyek témája a nemi, vallási, nemzetiségi csoportok, egyének elleni hangulatkeltés vagy agresszió, továbbá veszélyeztetik a kiskorúak szellemi és érzelmi fejlődését. Azok, akik ténylegesen is látták a fent említett hirdetést, tudják, a kifogásolt reklámfilm tartalma nem esett ebbe a kategóriába.”