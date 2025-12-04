Magyar: „Orbán Viktor miért nem az áldozatok oldalára állt?”

Jogi, politikai és erkölcsi felelősségvállalást vár Magyar Péter Orbán Viktortól, miután újabb súlyos tanúvallomások születtek a Szőlő utcai ügyben.

Fotó: Németh Dániel/444

Szerdán a HVG ügyészséghez közeli forrás alapján írt arról, hogy olyan új tanúk tettek vallomást Juhász Péter Pál ügyében, akik azt állítják, hogy a Szőlő utcai javítóintézet korábbi igazgatójával szexuális aktust kellett létesíteniük. Az érintett fiúk 14-15 évesek voltak, mikor „Péter bácsi” orális és szexuális közösülésre vette rá őket.

Nem sokkal később Dobrev Klára DK elnök közzétett egy videót, amin az egyik érintett arról beszél, hogy 14-15 évesen került a Szőlő utcai javítóintézetbe, ahol a vezető elkezdte szexuálisan zaklatni, majd erőszakolni. Korábbi cikkünkben mi is írtunk arról, hogy több forrásunk is azt hallotta, Juhásznak fiú áldozatai is lehettek.

Csütörtökön pedig megírtuk, a mai napig vezető pozícióban dolgozik a Szőlő utcai javítóintézetben az a nevelőnő, aki az egykori intézetis fiú vallomása szerint tudott arról, hogy az intézet igazgatója, Juhász Péter Pál rendszeresen megerőszakolja őt. A fiú arról beszélt, hogy miután három éve szólt a nevelőnőnek erről, ő átadta ezt Juhásznak, majd annyi történt, hogy a fiút megverte két másik gyerek, miközben a nevelők ezt végignézték. A nevelőnőt 2022-ben a Szociális Munka Napja alkalmából Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára Pro Caritate díjjal tüntette ki. Az ügyben a DK feljelentést tesz.

Magyar Péter a Facebookon arról írt, „az elmúlt napok megmutatták, hogy a pár perc alatt összetákolt Tuzson-jelentés (ami szerint az ügyben nincs kiskorú érintett), Orbán és csatlósai üvöltő fenyegetései mind-mind hazugságok voltak.”

Magyar szerint az aljas mentegetés volt, „a Szőlő utcai és a bicskei rémtettek nem egyszerűen visszataszító, undorító bűncselekmények. Ez az Orbán-kormány bizonyítványa.”

Magyar szerint a kormány megbukott, mert 15 év alatt képtelenek voltak megvédeni az államra bízott gyerekeket. Egyben bűnrészesnek is tartja őket, mert „a szörnyeket védik”, akik „kormányzati támogatás, kitüntetések és kegyelem mellett molesztálják, megerőszakolják, elkábítják és futtatják a kiskorú fiúkat és lányokat.”

Magyar arra kíváncsi, Orbán miért nem az áldozatok oldalára állt, és „miért tussolta el évekig ezt a fertőt.”