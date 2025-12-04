Magyar pert nyert, újra neki kell futnia a bíróságnak, hogy véleményt közölt-e az Index, mikor a tiszás „adótervekről” írt

A Fővárosi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte az első fokú bíróság ítéletét, amely szerint az Index véleményt közölt, mikor a tiszás „adótervekről” írt – közölte Magyar Péter a Facebookon. Az a kör nyáron még a progresszív adózásról szólt.
Az Index információink szerint első fokon azzal érvelt, hogy a cikkük valójában nem a Tisza Pártról, hanem a Tisza Gazdasági Kabinetje és szakértője által megfogalmazott tervekről szólt, és nem állították, hogy a Tisza hivatalos programjáról írtak volna. Szerintük ők csak véleményt közöltek, amit az is alátámaszt, hogy a címben azt írták, adóemelésre készülhet a Tisza Párt, nem pedig azt, hogy arra is készül.
A bíróság elfogadta az érvelést, viszont az Ítélőtábla most új eljárás lefolytatására utasította őket.
Hiába tekintett véleményként a cikkre az Index, a kormány erre és tiszás nyilatkozatokra építette a nemzeti konzultációt. A cikket szemléző Ripostot és Mandinert viszont egy másik bíróság helyreigazításra kötelezte.
Az Index a napokban egy újabb tiszásnak nevezett megszorítócsomaggal állt elő, amiről időközben kiderült, hogy kamu.
Rogán Antal megjegyzése, Finkelstein utódjának „kutatása”, az Index „bizonyítéka”, AI-kampányok a „kisállatok megadóztatásáról”, Fidesz-közeli celebek „felháborodása”, és végül az önmagát hitelesítő kamu – ezek kellettek az eddigi legnagyobb kampányhazugsághoz.