Medián: Orbán jön föl, már ugyanannyian tartják alkalmasnak az ország vezetésére, mint Magyart

Azt már egy hete megírtuk mi is, hogy bár a Tisza továbbra is vezet, de már csak 5 százalékponttal előzi meg a Fideszt a teljes szavazókorú népesség körében a Medián novemberi reprezentatív felmérése szerint. A HVG most közölte ennek a felmérésnek egy újabb eredményét, amely szerint a pártelnökök versenyében is feljött a Fidesz.

Az elmúlt hónapokban már többen tartották alkalmasnak Magyar Pétert az ország vezetésére, novemberre viszont eltűnt ez az előnye – írják a Medián elemzői,

„a miniszterelnököt és kihívóját egyaránt a megkérdezettek 48-48 százaléka tartja alkalmasnak az ország vezetésére.”

Mindeközben maguk a fideszesek egy picit kevésbé bíznak Orbán Viktorban, míg a tiszások még jobban bíznak Magyar Péterben. A fontos elmozdulás viszont inkább az lehet, hogy a párt nélküliek körében 43-ról 31 százalékra csökkent azoknak az aránya, akik szerint Magyart alkalmas vezetőnek tartják, míg ugyanebben a körben Orbán alkalmasságát már nem 37, hanem 51 százalék fogadja el.

A Társadalomkutató Intézet friss kutatása szerint is nagyon szoros a pártok közti verseny, a legtöbb településtípusban a Tisza a legnépszerűbb párt, a Fidesz már csak a kisebb településeken vezet. Török Gábor választási előrejelzése szerint, többek között a választási rendszer miatt, továbbra is valamivel nagyobb esélye van annak, hogy a Fidesz 100-110 mandátumos abszolút többséget szerez.