Napokkal a szabadulása előtt verhettek agyon a zárkatársai egy háromgyerekes apát a veszprémi börtönben

Az RTL Híradó értesülései szerint a veszprémi börtönben takarodó után két zárkatársa egy székkel verhette halálra azt a 36 éves, háromgyerekes apát, aki lopás gyanúja miatt volt 30 napos letartóztatásban, és csupán hat napja volt hátra.

Az áldozat nagybátyja azt mondta az RTL-nek, hogy a börtönből több ismerős hívta fel azzal, hogy bántották a férfit, aki külföldről hozott be használt cikkeket, és ezekkel kereskedett. Az áldozat felesége azt nyilatkozta: neki a bv-intézetből telefonon azt mondták, a férje kórházban van, és egy párnacsatában sérült meg. A kórházban már azzal fogadták, hogy a férfi valószínűleg nem éli túl a sérüléseket, 5 percre tudtak találkozni, a férfi nem sokkal később meghalt. A zárójelentés szerint a halálát többszörös ödémás agysérülés okozta.

A veszprémi börtön feljelentést tett az ügyben, a helyi rendőrkapitányság az RTL-nek azt írta: halált okozó testi sértés gyanújával nyomoznak, és szakértők segítségét kérik, de az eddigi vizsgálat nem talált bántalmazásra utaló nyomokat. A család feljelentést tett, mert szerintük a börtönőrök nem vigyáztak megfelelően a fogolyra, de a büntetés-végrehajtás szerint a belső vizsgálatuk szerint nem hibáztak, mert amikor látták, hogy a férfi a padlón fekszik, azonnal elsősegélyben részesítették, és mentőt hívtak hozzá.