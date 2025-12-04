Macron arra figyelmeztette európai kollégáit, hogy az Egyesült Államok elárulhatja Ukrajnát

Emmanuel Macron francia elnök állítólag arra figyelmeztette az európai vezetőket, hogy „megvan az esélye annak, hogy az Egyesült Államok elárulja Ukrajnát a terület kérdésében, miközben nem világosak a biztonsági garanciák” – írja a német Der Spiegel egy kiszivárgott jegyzetre hivatkozva, amely a vezetők legutóbbi egyeztetéséről készült. Egy angol nyelvű jegyzetről van szó, amely összefoglalja a megbeszélést, és a Spiegel cikk szerint közvetlen idézeteket tartalmaz a résztvevők egy részétől.

Az európai delegáció, Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump a Fehér Házban augusztus 18-án. Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

A német lap azt írja, hogy Macron arról beszélt, a tárgyalások előrehaladtával a nagy feszültség „nagy veszélyt” is jelent Zelenszkij szempontjából, mire Friedrich Merz német kancellár hozzátette, hogy az ukrán vezetőnek „nagyon óvatosnak kell lennie.” Zelenszkij amúgy maga is részt vett a hívásban. „Veletek és velünk is játszanak” – idézte Merzet a cikk, amelyben azt feltételezik, hogy ezzel Steve Witkoff moszkvai útjára utalt a német kancellár. Más vezetők is aggodalmukat fejezték ki: a finn Alexander Stubb például azt mondta, „nem hagyhatjuk, hogy Ukrajna és Volodimir egyedül maradjanak ezekkel az emberekkel.”

Még a NATO főtitkára, Mark Rutte is – aki nyilvánosan rendszerint nagyon elismerően nyilatkozik Trumpról – állítólag egyetértett Stubbal abban, hogy „meg kell védenünk Volodimirt.”

A jegyzet hitelességét jelenleg nehéz ellenőrizni, a Spiegel azt írja, hogy „több” résztvevővel is beszélt, akik megerősítették, hogy a konferenciahívás valóban megtörtént, és közülük ketten azt mondták, az idézeteket „pontosabban adták vissza.” Az Élysée-palota vitatta a Macronnak tulajdonított idézetek hitelességét, Zelenszkij szóvivője nem kívánta kommentálni az esetet, ahogy Merz hivatala sem.

(via Guardian)