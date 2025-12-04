Nesze neked, béke: Putyin mindenképpen „felszabadítja” a két ukrán megyét, amit eddig csak részben tudott megszállni

Miközben folynak a béketárgyalások az amerikaiakkal, Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy az önkényesen kikiáltott Donyecki és Luhanszki Népköztársaságok területeit „mindenképpen felszabadítják”. Ez magyarul azt jelenti, hogy továbbra is megszállás alatt tartják a két ukrán megyét, és amit eddig nem szereztek meg belőlük, arra is igényt tartanak.
„Minden erre vezethető vissza. Vagy fegyveres erővel fogjuk felszabadítani ezeket a területeket, vagy az ukrán csapatok elhagyják ezeket és befejezik ott a harcot” – nyilatkozta az orosz elnök az India Today televíziós csatornának adott hosszú interjúban – idézi az állami hírügynökséget, a TASZSZ-t a független Medúza.
Putyin szerint ezeknek az ukrán régióknak a lakói „a függetlenség mellett szavaztak”. „Azonnal közöltük Ukrajnával, az ukrán hadsereggel: az emberek nem akarnak veletek élni... vonjátok vissza a hadseregeteket, és nem lesznek katonai akciók. Nem, ők inkább harcolni akartak” – idézi az orosz elnököt a RIA Novosztyi hírügynökség.
A valóságban ezeket a területeket az orosz hadsereg foglalta el erővel 2014-ben, minden nemzetközi egyezményt felrúgva, és azóta folyamatosak a harcok Ukrajnában, amelyekbe már több százezer ukrán és orosz halt bele. A legfrissebb hír az ukrajnai béketárgyalásokról, hogy azok jövőjét Donald Trump újra bizonytalannak nevezte, miután az általa „meglehetősen jónak” nevezett tárgyalások Vlagyimir Putyin és az amerikai küldöttek között nem hoztak áttörést.
Peszkov szerint ez a kompromisszumkeresés normális munkafolyamata. A brit kormány pedig sületlenségnek nevezte Putyin keddi fenyegetőzését.
Közben az ukrán külügyminiszter felszólította Putyint, hogy ne pazarolja tovább a világ idejét.