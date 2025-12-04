„Nyugatról még mindig csak a jéghegy csúcsa látszik” – Fuchsia Dunlop a 444-nek

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Fotó: Yuki Sugiura/Kiss Bence

A 444 adta ki Fuchsia Dunlop A kínai konyha kultúrtörténete című könyvét. Ideális karácsonyi ajándék mindenkinek, aki valaha pálcikát vett a kezébe, érdeklődik a gasztronómia és úgy általában a világ sokszínűsége iránt.

A brit Dunlop a kínai konyha és gasztronómia legnagyobb nyugati szakértője. Évtizedek óta főzi és kutatja Kínát, számtalan cikk és több könyv után ezzel a kötettel összegezett mindent, amit tud a világ egyik legváltozatosabb országáról és gasztronómiai kultúrájáról. Bár ez nem szakácskönyv, de tele van a konyhában is hasznosítható információval.

444: A világban sokan úgy gondolják, hogy a kínai egy a sok ázsiai konyhából. „Menjünk, és együnk valami kínait, valami japánt, vagy valami thait” – mondják. A könyved azonban azt állítja, hogy a kínai konyha valami más, valami nagyobb. Hogy magyaráznád ezt el olyasvalakinek, aki csak enne valami thait, japánt vagy kínait?

Fuchsia Dunlop: Amikor Kínában tanultam főzni, az egyik osztálytársam azt mondta, hogy nem szereti a nyugati ételeket. Ez Csengtuban volt az 1990-es évek elején, és megkérdeztem tőle, hogy mégis hogy jutott erre? Azt válaszolta, hogy volt egyszer a KFC-ben, és nem ízlett neki. Vicces sztori, ugyanakkor én mégis azt érzem, hogy nyugaton sokan olyan általános megállapításokat tesznek a kínai konyhára, amilyeneket a nyugati konyhára soha nem tennének.

Kína hatalmas, tulajdonképpen inkább kontinens, mint ország. Óriási a területe, egészen változatos földrajzzal és klímával. Szibériai erdők is vannak Kínában, de trópusi dzsungelek, a Himalája fennsíkjai, folyók által táplált síkságok és sivatagok is. És ennek a hatalmas országnak minden szegletében különböző alapanyagok, és sok szempontból különböző gasztronómiai kultúrák vannak.

Kínának egyetlen tartománya nagyjából akkora, mint egy európai ország. Talán ez érzékelteti a legjobban, hogy milyen változatos országról van szó. Ráadásul ez egy olyan ország, ahol az étel a legősibb idők óta az önkifejezés egyik legfontosabb eszköze. A kínai vallási rituálé az ősöknek és az isteneknek felajánlott ételekkel kezdődik, és a birodalom kormányzását egy lassú tűzön készített pörkölt elkészítéséhez hasonlították.

A kínai embereknek borzasztóan fontos az étel és annak elkészítése, és a konyhájuk ennek megfelelően nagyon változatos. Tulajdonképpen az önkifejezésük egyik eszköze. Harminc éve kutatom, és még mindig folyamatosan új dolgokat fedezek fel.

A könyvedben több példa van arról, hogy nyugaton a kínai konyhát sokáig olcsónak, piszkosnak, gusztustalannak találták. A brit sajtóban még a 2000-es évek elején is jelent meg olyan cikk,, ami egyszerűen a világ leggusztustalanabb konyhájának nevezte a kínait. 2025-re ez már megváltozott?