Reuters: A MOL jelezte az amerikai kormánynak, hogy megvásárolná az orosz Lukoil külföldi érdekeltségeit

A Reutersnek három forrás is arról beszélt, hogy a Mol jelezte az amerikai kormánynak, hogy megvásárolná a szankciókkal sújtott orosz olajipari cég, a Lukoil külföldi érdekeltségeit.

Az Egyesült Államok októberben vetett ki szankciókat Oroszország legnagyobb olajtársaságára, a Lukoilra, hogy béketárgyalásra kényszerítse az orosz kormányt. A lépés miatt a Lukoilnak december 13-ig el kell adnia külföldi érdekeltségeit. Az üzlet iránt több nagyvállalat is érdeklődött. A Lukoil az Exxon Mobillal és a Chevronnal is tárgyal. A svájci Gunvor azonban visszavonta ajánlatát, miután az amerikai pénzügyminiszter kijelentette, hogy soha nem hagyná jóvá az üzletet.

A Lukoil a globális olajtermelés mintegy 2 százalékát termeli ki belföldön és külföldön, globális eszközei pedig körülbelül 22 milliárd dollárt érnek. A cégnek három európai finomítója és világszerte több száz benzinkútja van, és részesedései vannak kazahsztáni, üzbegisztáni, iraki és mexikói olajmezőkben is. A Reuters egyik forrása szerint a Mol a cég európai finomítóit és benzinkútjait, valamint kazahsztáni és azerbajdzsáni érdekeltségeit szeretné megvásárolni.

Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A Mol nemrég bejelentette, hogy szívesen megvenné Szerbia egyetlen, pancsevói olajfinomítóját, amit szintén amerikai szankciók sújtanak. A magyar olajvállalat energiaügyi kavarásairól ebben a cikkben írtunk bővebben.