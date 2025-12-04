Schiffer András: Hazugság, hogy az Indexen bemutatott dokumentum mesterséges intelligenciával készült volna

Schiffer András, az LMP egykori társelnöke, visszavonulása Magyarország egyik legtöbbet nyilatkozó politikai kommentátora az Öt Közelkép című műsorában arról beszélt, hogy:

„Magyar Péter abban vélhetőleg igazat mond, hogy ez nem a Tisza Pártnak egy hitelesített programja, ami az Indexen megjelent. A másik viszont, hogy az, amikor erre is közlik azt, hogy AI, ez egészen, egészen nevetséges, legfeljebb egy figyelmeztetés a Tisza ellenfeleinek – most itt a Fideszen kívül a Mi Hazánknak, DK-nak –, hogy tényleg nem nagyon érdemes bevetni az AI-t a kampányban, merthogy Megváltó úr az első pillanattól arra van kalibrálva, hogy bármi olyan információ felmerül, akár Tarr Zoltán – tehát a saját második embere, első helyettesének a – szájából, ami rá nézve mondjuk pusztító, kellemetlen, nehezen kimagyarázható, akkor gátlás nélkül közli, hogy ez AI. Tehát ezért nem kéne a Tisza ellenfeleinek nagyon babrálni a mesterséges intelligenciával, mert ez az úriember úgyis azt csinálja, hogy bármi, ami neki kínos, arra közli, hogy ez a mesterséges intelligencia találmánya. Az, hogy ez mesterséges intelligencia terméke lenne, éppúgy hazugság, mint ahogy az is, hogy ez a Tisza hivatalos gazdasági programja lenne. Egyik sem igaz.”

Vagyis Schiffer azt mondta, hazugság, hogy az állítólagos Tisza-adótervről szóló kampány egyik legfontosabb „bizonyítéka”, az Indexen bemutatott állítólagos tanulmánygyűjtemény mesterséges intelligenciával készült volna.

Pedig – ahogy azt a Tisza-adós hazudozásról szóló cikkünkben is említettük – miután az Index közzétette a teljes dokumentumot, az RTL Híradónak szakértők azt nyilatkozták, hogy az anyagban hagyott technikai jellegű sorok, hangulatjelek, elcsúszott táblázatok mind utalhatnak arra, hogy azt alapvetően nem ember írta, hanem AI-nak adhatták utasításba, hogy készítse el. A dokumentum sok publikációkra is hivatkozik, de ezek jelentős része nem létezik: az RTL két hivatkozott kiadót is megkeresett, akiktől azt a választ kapták, hogy a dokumentumban említett cikkek sosem jelentek meg.

A 124. oldalon emlegetett tanulmányt („Bánfi – Pitti, 2018;”) mi sem találtuk meg, mert bár Bánfi Tamás és Pitti Zoltán is írt tanulmányt, közösnek nincs nyoma. A Vastagbőr blog pedig azt szúrta ki, hogy a 122. oldalon ott maradt az AI-nak írt prompt. Rácz András történész azt írta: „A CopyLeaks olyat is tud, hogy rászűr azokra a jellegzetességekre, amik a mesterséges intelligencia által generált szövegekre jellemzőek. Nos, ugyanerről a 210 oldalas anyagról (ami az állítólagos 600 oldalas program harmadik része) az jött ki, hogy a program szerint 49,1%-a - tehát közel a fele - AI által generált tartalom”.

Magyar Péter szerint „még hamisítani sem tudnak rendesen”, Kármán András, a Tisza gazdaságpolitikusa pedig közölte, hogy se tartalmi, se formai hasonlósága nincs a dokumentumnak a valósággal.