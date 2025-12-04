Szentkirályi Alexandra feltette az évszázad kérdését, Magyar Péternek sajnos nyugdíjba kell mennie

Nemrég jelent meg terjedelmes és idegtépő cikkünk az egyik legnagyobb fideszes kamukampányról, amelyet a Tisza állítólagos adótervei köré építettek. Ebbe mindenkinek bele kell állnia nyakig, nyomják az egyenszöveget kitartóan. Nem is érdemes külön kiemelni senkit egy ilyen összefoglaló cikk után, csak a legnagyobb mesterműveket.
Szentkirályi Alexandrától pedig nem lehet elvenni, hogy eredeti érvelést vetett be.
Ebben a videójában a fővárosi képviselő sorban felmondja azokat a hazugságokat, amelyeket az Index nyomán a Fidesz tol folyamatosan a Tisza gazdasági terveinek állítólagos gyűjteményéről, és amelyeket az érintettek sorra cáfoltak. Mondom, ezek mind benne vannak a cikkünkben, úgyhogy most csak az egyiket kell megismételni.
Azt, hogy Felcsuti Péter bankár, akinek a fideszes propaganda szerint ott szerepel az aláírása a kamudokumentumon, a fideszes narratíva szerint „beismerte” a titkos, belső használatra szánt kiadvány létezését. Felcsuti persze elmondta, hogy neki semmi köze a Tiszához, így nyilván alá sem írt semmit, másrészt egyáltalán nem ismert el semmi ilyesmit. Magyar Péter hónapokkal ezelőtt belengetett, majd lecsavart adóreform terveiről mondott pár homályos mondatot, aminek semmi köze a mostani áltervhez. Ezt vissza lehet hallgatni amúgy.
De hiába tagad, cáfol minden érintett, hiába jönnek újabb és újabb bizonyítékok arról, hogy a Titkos Macskanyúzó Tiszás Adóterv nem valódi, Szentkirályi Alexandra egy tökéletes kérdéssel mégis képes kivágni magát:
„Ha nincs ilyen terv, akkor hogyan tudott kitudódni?”
Rogán Antal megjegyzése, Finkelstein utódjának „kutatása”, az Index „bizonyítéka”, AI-kampányok a „kisállatok megadóztatásáról”, Fidesz-közeli celebek „felháborodása”, és végül az önmagát hitelesítő kamu – ezek kellettek az eddigi legnagyobb kampányhazugsághoz.
Egyébként szerinte minden adó csökkenni fog vagy változatlan marad.