Szentkirályi Alexandra feltette az évszázad kérdését, Magyar Péternek sajnos nyugdíjba kell mennie

Illusztráció: Kiss Bence/444

Nemrég jelent meg terjedelmes és idegtépő cikkünk az egyik legnagyobb fideszes kamukampányról, amelyet a Tisza állítólagos adótervei köré építettek. Ebbe mindenkinek bele kell állnia nyakig, nyomják az egyenszöveget kitartóan. Nem is érdemes külön kiemelni senkit egy ilyen összefoglaló cikk után, csak a legnagyobb mesterműveket.

Szentkirályi Alexandrától pedig nem lehet elvenni, hogy eredeti érvelést vetett be.

Ebben a videójában a fővárosi képviselő sorban felmondja azokat a hazugságokat, amelyeket az Index nyomán a Fidesz tol folyamatosan a Tisza gazdasági terveinek állítólagos gyűjteményéről, és amelyeket az érintettek sorra cáfoltak. Mondom, ezek mind benne vannak a cikkünkben, úgyhogy most csak az egyiket kell megismételni.

Azt, hogy Felcsuti Péter bankár, akinek a fideszes propaganda szerint ott szerepel az aláírása a kamudokumentumon, a fideszes narratíva szerint „beismerte” a titkos, belső használatra szánt kiadvány létezését. Felcsuti persze elmondta, hogy neki semmi köze a Tiszához, így nyilván alá sem írt semmit, másrészt egyáltalán nem ismert el semmi ilyesmit. Magyar Péter hónapokkal ezelőtt belengetett, majd lecsavart adóreform terveiről mondott pár homályos mondatot, aminek semmi köze a mostani áltervhez. Ezt vissza lehet hallgatni amúgy.

De hiába tagad, cáfol minden érintett, hiába jönnek újabb és újabb bizonyítékok arról, hogy a Titkos Macskanyúzó Tiszás Adóterv nem valódi, Szentkirályi Alexandra egy tökéletes kérdéssel mégis képes kivágni magát: