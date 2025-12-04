Trump elnevezte magáról az amerikai Béke Intézetet

Nem sokkal a Ruanda és Kongó közötti békemegállapodás ünnepélyes aláírása előtt átnevezték Amerikában a Béke Intézetet.

Az új neve a „Donald J. Trump Egyesült Államok Béke Intézete” lett.

Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

A kormányzati épületet jelenleg nem használják, azt a Musk-féle leszámolás során zárták be hónapokkal ezelőtt.

A Fehér Ház szerdán este megerősítette, hogy az intézetet az elnökről nevezték el, méghozzá azért, hogy „hogy erőteljesen emlékeztessen arra, mit tud elérni az erős vezetés a globális stabilitás érdekében.”

Anna Kelly szóvivő egyúttal gratulált a világnak.

Az intézmény átnevezése jó példa arra, hogy Trump nagy diplomáciai alkukötőként ábrázolja magát, miközben a Nobel-békedíjra hajt.

Az elmúlt egy évben Trump több konfliktus lezárását tulajdonította magának, köztük a Ruanda és Kongó közötti három évtizedes háborút. A Fehér Ház korábban azt állította, Trump diplomáciai munkája lenyűgözőbb, mint a Béke Intézeté, amelyet a Fehér Ház „felfújt, haszontalan szervezetnek” nevezett.

Az intézet elvétele miatt pereltek a dolgozók. A hosszú folyamatban hol az ő, hol az állam javára ítélt a bíróság. Legutoljára a volt alkalmazottak vesztettek. Többen közülük azt ígérték, a csütörtöki ceremónia alatt tüntetni fognak az épület „ellopása ellen”. (New York Times)