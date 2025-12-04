Trump elnevezte magáról az amerikai Béke Intézetet

Nem sokkal a Ruanda és Kongó közötti békemegállapodás ünnepélyes aláírása előtt átnevezték Amerikában a Béke Intézetet.
Az új neve a „Donald J. Trump Egyesült Államok Béke Intézete” lett.
A kormányzati épületet jelenleg nem használják, azt a Musk-féle leszámolás során zárták be hónapokkal ezelőtt.
A Fehér Ház szerdán este megerősítette, hogy az intézetet az elnökről nevezték el, méghozzá azért, hogy „hogy erőteljesen emlékeztessen arra, mit tud elérni az erős vezetés a globális stabilitás érdekében.”
Anna Kelly szóvivő egyúttal gratulált a világnak.
Az intézmény átnevezése jó példa arra, hogy Trump nagy diplomáciai alkukötőként ábrázolja magát, miközben a Nobel-békedíjra hajt.
Az elmúlt egy évben Trump több konfliktus lezárását tulajdonította magának, köztük a Ruanda és Kongó közötti három évtizedes háborút. A Fehér Ház korábban azt állította, Trump diplomáciai munkája lenyűgözőbb, mint a Béke Intézeté, amelyet a Fehér Ház „felfújt, haszontalan szervezetnek” nevezett.
Az intézet elvétele miatt pereltek a dolgozók. A hosszú folyamatban hol az ő, hol az állam javára ítélt a bíróság. Legutoljára a volt alkalmazottak vesztettek. Többen közülük azt ígérték, a csütörtöki ceremónia alatt tüntetni fognak az épület „ellopása ellen”. (New York Times)