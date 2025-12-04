Újabb embert gyanúsított meg az ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet ügyében

Cikkünk frissül

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki azt a javítóintézetben dolgozó nőt, aki a gyanú szerint „bűnpártoló magatartást tanúsított” a volt igazgató érdekében.

Az ügyészség közleménye szerint a Szőlő utcai intézetben ügyintézőként dolgozó nő évek óta bizalmi kapcsolatban állt Juhász Péter Pállal, ezért tisztában volt azzal, hogy őrizetbe vették az igazgatót. Arról is tudott, hogy zajlik a nyomok rögzítése, bizonyítékok felkutatása és lefoglalása.

A gyanú szerint a nő a nyomozás elrendelése után az igazgató irodájából bútorokat vitt el azért, hogy szexuális bűncselekményekkel összefüggésbe hozható bizonyítékokat, nyomokat tüntessen el.

Egy újabb szemlén meg akarta akadályozni, hogy a nyomozók bemenjenek az igazgatói iroda mögött lévő fürdőszobás lakószobába. Más bizonyítékokat is megpróbált elvinni, és arra kérte a kollégáit, hogy ne mondják el az ügyészeknek a korábbi bútorok elvitelét.

A helyiségben, és azon a bútoron, amit még el akart vinni, később számos nyomot rögzítettek a helyszínelők.

Aa rendelkezésre álló adatok szerint a nő bizonyítékok eltüntetésével meg akarta hiúsítani a büntetőeljárás sikerét, ami bűnpártolás megalapozott gyanúját veti fel. Az ügyészség azt javasolta, a bíróság rendelje el a nő bűnügyi felügyeletét annak lakásában négy hónapra azzal, hogy nem tarthat kapcsolatot a javítóintézet dolgozóival.

Korábban az ügyben a volt igazgatót, Juhász Péter Pált élettársát gyanúsították meg. Ők jelenleg letartóztatásban vannak, egyelőre február 28-ig.

Szerdán kiderült, kiskorú érintettek vallottak Juhász ellen

Szerdán a HVG ügyészséghez közeli forrás alapján írt arról, hogy olyan új tanúk tettek vallomást Juhász Péter Pál ügyében, akik azt állítják, hogy a Szőlő utcai javítóintézet korábbi igazgatójával szexuális aktust kellett létesíteniük. Az érintett fiúk 14-15 évesek voltak, mikor „Péter bácsi” orális és szexuális közösülésre vette rá őket.

Nem sokkal később Dobrev Klára DK elnök közzétett egy videót, amin az egyik érintett arról beszél, hogy 14-15 évesen került a Szőlő utcai javítóintézetbe, ahol a vezető elkezdte szexuálisan zaklatni, majd erőszakolni. Korábbi cikkünkben mi is írtunk arról, hogy több forrásunk is azt hallotta, Juhásznak fiú áldozatai is lehettek.

Csütörtökön pedig megírtuk, a mai napig vezető pozícióban dolgozik a Szőlő utcai javítóintézetben az a nevelőnő, aki az egykori intézetis fiú vallomása szerint tudott arról, hogy az intézet igazgatója, Juhász Péter Pál rendszeresen megerőszakolja őt. A fiú arról beszélt, hogy miután három éve szólt a nevelőnőnek erről, ő átadta ezt Juhásznak, majd annyi történt, hogy a fiút megverte két másik gyerek, miközben a nevelők ezt végignézték. A nevelőnőt 2022-ben a Szociális Munka Napja alkalmából Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára Pro Caritate díjjal tüntette ki. Az ügyben a DK feljelentést tesz.