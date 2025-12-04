Újabb létszámleépítést jelentettek be a Gattyán-féle Docler Holdingnál, ezúttal 140 embert küldenek el

Újabb 140 munkatársától válik meg a Gattyán György-féle Docler Holding, és egyúttal a home office lehetőséget is jelentősen korlátozzák – írja a Forbes.

„A Docler-Byborg cégcsoport menedzsmentje még a nyáron döntött egy év végéig tartó, a vállalatcsoport összes entitását és lokációját érintő, átfogó gazdasági racionalizálási, valamint szervezeti reorganizációs folyamat elindításáról” – írta Nemes Tamás, a Docler cégcsoport kommunikációs vezetője a Telexnek a leépítés kapcsán most. Hozzátette: mérlegelte a vállalatcsoport egy többkörös csoportos létszámcsökkentés lehetőségét, “illetve azt is, az említett szervezeti reorganizáció elkerülhető-e a legújabb informatikai, digitalizációs eszközök kihasználásával és a párhuzamos szervezeti struktúra átalakításával.”

Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Korábban már 200 főt elküldtek a cégcsoporttól a mesterséges intelligencia előre törésére hivatkozva. A Telex novemberben arról írt, hogy gazdasági, racionalizálási okokra hivatkozva 45 fős csoportos leépítésről döntött a Docler-cégcsoporthoz tartozó Normafa Hotel & Retreat menedzsmentje. Egy éve pedig arról írtunk, hogy Gattyán hiába tett négy év alatt 20 milliárdot a Teqball-cégébe, most a dolgozók kétharmadát elküldik a biatorbágyi üzemből, 62-ből 40-et. A pornós streamingből meggazdagodott, egy ideig saját pártot is futtató vállalkozó a 441 milliárdos becsült vagyonával az ötödik leggazdagabb magyar.