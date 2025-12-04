Ukrán külügyminiszter: Igazi békét akarunk, nem olyan megállapodást, mint amit a nyugat-európai hatalmak kötöttek a nácikkal 1938-ban

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter arról beszélt az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) miniszteri találkozóján, hogy Ukrajna igazi békét akar, nem olyan megállapodást, mint amit az egyezkedő nyugat-európai hatalmak kötöttek a nácikkal a második világháború előtt.

Szibiha a csehszlovákiai Szudéta-vidék német annektálását lehetővé tevő, 1938-as müncheni egyezményre utalva azt mondta, hogy „még mindig emlékszünk azoknak a nevére, akik Münchenben elárulták a jövő generációit”. „Ennek soha többé nem szabad megismétlődnie. Az elveknek érinthetetleneknek kell lenniük, és valódi békére van szükségünk, nem békítésre”.

A békítésre az appeasement kifejezést használta, amivel az angol nyelvben az agresszív hatalmakkal szembeni konfliktuskerülő diplomáciát írják le. Leggyakrabban a második világháború előtt a nácikkal egyezkedő brit kormányokra szokták használni ezt a kifejezést.

Andrij Szibiha
Fotó: JOE KLAMAR/AFP

Szibiha azt is mondta, hogy Európában túl sok tisztességtelen békemegállapodást kötöttek. Ezek a megállapodások pedig mindig csak újabb katasztrófához vezettek. A miniszter megköszönte az Egyesült Államoknak a békefolyamatok előmozdítását, és ígéretet tett arra, hogy Ukrajna „minden lehetőséget megragad, hogy megpróbálja befejezni ezt a háborút”.

Bár az elmúlt hetekben úgy nézett ki, hogy új lendületet kaphatnak a béketárgyalások, Vlagyimir Putyin amerikai küldöttekkel folytatott keddi tárgyalása nem hozott áttörést. A találkozó után Donald Trump már arról beszélt, hogy az ukrajnai béketárgyalások jövője bizonytalan, Putyin pedig kijelentette, hogy „mindenképpen felszabadítják” azt a két ukrán régiót, amit eddig csak részben tudtak megszállni az oroszok. (via Reuters)

orosz-ukrán háború háború Andrij Szibiha oroszország münchen orosz-ukrán háború európai biztonsági és együttműködési szervezet ukrajna
