Unortodox államosítás: a Tiborcz István hoteljeiből ellopott vécépapírt a Péterfy utcai kórházba vitte a kutyapártos politikus

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

„A NER kirabolja az országot. A Kutyapárt visszalopja nektek!” címmel készített videót Sándor Balázs, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) ajkai önkormányzati képviselője.

Sándor Balázs a felvételen Tiborcz István érdekeltségébe tartozó hotelekből lopott vécépapírt, hogy aztán a Péterfy Sándor utcai kórházba szállítsa a gurigákat. A kutyapártos politikus

Sándor Balázs a Dorothea Hotel előtt
Forrás: Sándor Balázs/Facebook

Sándor Balázs az összegyűjtött vécépapírt a videó végén busszal utazva vitte el a Péterfy Sándor utcai kórházba. A vécépapírokat az egyik első emeleti férfi vécében helyezte el, ahol egyébként éppen nem volt vécépapír.

POLITIKA Sándor Balázs tiborcz istván péterfy sándor utcai kórház Magyar Kétfarkú Kutya Párt péterfy kórház vécépapír
Kapcsolódó cikkek

Tiborcz Istváné lett a budapesti Marriott Hotel

Újabb siker.

Mészáros Juli
gazdaság

Tiborcz hoteljét ajánlgatta a kormány az EU-csúcs vendégeinek

Azt is felajánlották, hogy ha időben regisztrálnak, akkor garantálják, hogy lesz számukra hely, és átvállalják a foglalást, valamint az ezzel járó többi adminisztratív tevékenységet is.

Mészáros Juli
belföld

Újabb hotelt szerzett meg Tiborcz István cége

Bevásárlókörúton a BDPST Group.

Kiss Imola
gazdaság

Tiborcz István cége nemzetközi szállodaipari vállalattal kötött együttműködést

Az InterContinental elismerte a szakmai és üzleti érdemeiket.

Vég Márton
turizmus