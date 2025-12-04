Villámgyorsan kiszedték Áder Jánost a Fidesz kecskeméti felszólalói közül

A Fidesz váratlanul kiszedte Áder Jánost a december 6-ai kecskeméti „háborúellenes gyűlés” előadói közül. A volt köztársasági elnök helyett Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szólal fel a rendezvényen.

Az eseményt szervező Digitális Polgári Körök 15 órakor küldték ki az első sajtómeghívót, amiben Orbán Viktor mellett Áder János szerepelt előadóként. Három órával később azonban küldtek egy újabb sajtómeghívót, „VÁLTOZÁS!” címmel. Ebben az emailben már Orbán Balázs szerepelt a miniszterelnök mellett felszólalóként.

A változtatás azt jelenti, hogy a politikától 2022 óta alapvetően távol maradt volt köztársasági elnök egyelőre mégsem vet véget politikai remeteéveinek.

Áder János Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

Orbán Viktor mellett az első, győri „háborúellenes gyűlésen” Szijjártó Péter, a második, nyíregyházi találkozón pedig Gulyás Gergely tartott beszédet. A Digitális Polgári Körök által szervezett kampányrendezvényekkel párhuzamosan a Tisza Párt is gyűléseket tart, így a helyszínt biztosító városok egy napra politikai csatatérré válnak. A nyíregyházi csatáról ebben a cikkben írtunk bővebben.