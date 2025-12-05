A pandémiás terv életek sokaságát mentheti meg – hol a mienk?

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Nem az a kérdés, hogy lesz-e következő világjárvány, hanem az, hogy mikor.

Mivel a covid esetében pontosan láttuk, hogy egy vírus emberek millióit ölheti meg, és felmérhetetlen gazdasági és lelki károkat képes okozni, ezért a járványügyi felkészülés a klímaváltozáshoz mérhető figyelmet igényel.

Magyarországon szinte teljes a csend a témában, ezért elkezdtünk utánajárni, hogyan áll most a létfontosságú magyar pandémiás terv.

Nem volt egyszerű.

A következő világjárványra való felkészülést nevezhetjük az emberiség előtt álló egyik legnagyobb feladatnak, egy nemzeti pandémiás terv elkészítését pedig egy ország legizgalmasabb kihívásának.

Nem kell részletezni talán, hogy a hivatalosan 7 millió, a valóságban ennél is több halottal járó koronavírus-járvány gazdasági károkozása alig felfogható. Nézhetünk tanulmányokat arra, hogy eltűnt az országok GDP-jének a tizede, vagy hogy a pandémia költsége 17 és 34 billió dollár közé tehető. Ezt a 17 ezer milliárd dollárt érdemes ahhoz mérni, hogy 10 millió magyar ember éves teljesítménye, a mi derekas GDP-nk 222 milliárd dollár volt – akkor most hány magyarországnyi vagyon veszett el a járvány miatt? De hogy egy kicsit jobban megközelíthető számot mondjak: a hosszú covid, amiről mifelénk már rég elfeledkeztek vagy egyenesen a létezését is tagadják, nos, csak ennek a kezelése évente 1000 milliárd dollárba kerül világszinten. Ne akarja az olvasó, hogy mindezt átszámoljam lélegeztetőgépre!

Elég lesz innen annyi tanulság, hogy ha a megtört emberi sorsoktól el is tekintenek a döntéshozók, pusztán hideg pénzügyi számításból is megéri önteni a pénzt a következő járvány megelőzésébe és a felkészülésbe.

Ennek kiemelten fontos eszköze az ún. pandémiás terv, amelynek kidolgozására Orbán Viktor már 2021-ben utasítást adott.

Ahogy a járvány közepén, 2021 márciusában a Magyar Nemzet írta: „A Magyar Tudományos Akadémia poszt-Covid-stratégiát, illetve egy középtávú nemzeti pandémiás tervet is kidolgoz, amely a jelenlegi válsághelyzetet követő időszak kezelését is magában foglalja – erről egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnök és Freund Tamás, az MTA elnöke”.

Nyilvánvalónak tűnhet, hogy egy ilyen horderejű kérdésről társadalmi párbeszédet kell kezdeményezni, és a magyar állampolgárokat érdemes felkészíteni arra, milyen forgatókönyvek várhatnak rájuk a közeli vagy távolabbi jövőben. Mivel lassan eltelik öt év a fenti bejelentés óta, elkezdtem utánajárni, hol az a pandémiás terv, mit lehet róla tudni. Kezdetben nem gondoltam, hogy ez különösebben bonyolult feladat lenne, aztán jöttek a váratlan és aggasztó fordulatok.

Az ígéret