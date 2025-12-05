A Zala Megyei Kormányhivatal a Facebookon kéri, hogy az emberek adjanak pénzt egy kislány kezelésére

A Facebookon posztolta pénteken a Zala Vármegyei Kormányhivatal, hogy az egyik dolgozójuk kislánya beteg, és a gyógyuláshoz pénzre van szüksége.

A kezelés rendkívül költséges, ezért a család kénytelen a közösség támogatásában bízni, írják.

A poszt, melyben számlaszám is szerepel, itt érhető el, nem ágyazzuk be azonnal látható módon, mert személyes adatok is szerepelnek rajta.

A kérés azért hírértékű, mert olyan nem sűrűn fordul elő, hogy a magyar állam nyíltan beismeri, sőt, hirdeti egy hivatalos felületén, hogy vannak betegségek, amelyek gyógyítását a magyar állam egyszerűen nem finanszírozza, és sok tízmilliót kell összeszednie valakinek magánúton, ha gyógyulni akar, miközben tisztességgel fizeti a kötelező a társadalombiztosítási járulékokat.

A poszt alatt több kommentelő is szóvá teszi ezt. „Ez Magyarország szégyene, hogy kormány hivatal oldalán kell egy ilyen ügyhöz támogatókat keresni” – írja valaki. „A Kormányhivatal oldalán írjátok ezt?! Tudjátok, kinek kellene szó nélkül azonnal segítenie? A kormánynak. Kérdés nélkül, azonnal. Szerintem!” – szól egy másik komment.

A probléma az SMA Zente-ügy révén híresült el pár évvel ezelőtt, akkor is egy gyerek gyógykezelésére kellett összeszedni a pénzt adományokból. Ott társadalmi felzúdulást okozott, hogy ennek miért kell így lennie. Végül Mészáros Lőrinc segítségével jött össze a pénz, majd szintén ő adott pénzt egy másik, Levente nevű fiú kezelésére, az állam pedig a társadalmi nyomás hatására módosított a finanszírozáson. Azóta az SMA-szűrés bekerült az állami protokollba, a kezelést onnantól egyedi méltányosság alapján lehet megkapni.