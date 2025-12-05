Áder Jánost nem lecserélték, hanem áttették a legnagyobb tömeget vonzó háborúellenes gyűlés főszónokának

Mi is megírtuk a minap, hogy a Fidesz váratlanul kiszedte Áder Jánost a december 6-ai kecskeméti „háborúellenes gyűlés” előadói közül, a helyére pedig Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója került.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Sokan kérdezték, vajon mi lehet az oka ennek a váratlan cserének.

A Mandiner is megkérdezte, méghozzá egyenesen Partos Bencétől, a Digitális Polgári Körök mögött álló Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány alapítójától. Aki el is árulta a lapnak:

Áder János lesz az egyik főszónoka az országjáró gyűlés-sorozat idei záró rendezvényének, amit ráadásul rögvest a nyolcezer fős Pick Szeged Arénában tartanak majd. Miért?

„Eddig minden eseményünk teltházas volt, ráadásul több százan rendre nem fértek be. Egyre nagyobb az érdeklődés, mindig többen és többen akarnak jönni. Arra jutottunk ezért, hogy nagyobb helyszínt kell keresnünk és megszervezzük az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlésünket”- fogalmazott Partos.

Azt is elárulta, hogy az eseményen lesznek majd meglepetésvendégek is. Bár hogy hova lehet fokozni az izgalmakat azután, hogy egyik főszónokként magát a 2022 óta a politikától távol maradó Áder Jánost sikerült berántani a minden eddiginél nagyobb gyűlésen, nehéz elképzelni.

Orbán Viktor mellett az első, győri „háborúellenes gyűlésen" Szijjártó Péter, a második, nyíregyházi találkozón pedig Gulyás Gergely tartott beszédet. A Digitális Polgári Körök által szervezett kampányrendezvényekkel párhuzamosan a Tisza Párt is gyűléseket tart, így a helyszínt biztosító városok egy napra politikai csatatérré válnak.