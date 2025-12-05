Dohánygyár#6: A kormánynak csak az számít, hogy jövő áprilisig ellavírozzon valahogy a gazdaság

Évek óta stagnál a magyar gazdaság teljesítménye, amit Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter rendre a szomszédos orosz-ukrán háborúra és a német gazdaságra szokott fogni.

A napokban jelent meg a harmadik negyedéves GDP-adat, amiből azt látjuk, hogy továbbra sem ért el minket a repülőrajt. Miért nem? Erről beszélgetünk Haász Jánossal, a 444 gazdasági újságírójával.

00:00:00 - Hol van a repülőrajtunk? Végülis eltelt az év recesszió nélkül. Túlzott optimizmus, békeköltségvetés, irreális várakozások. Mi történik, ha a Kazincbarcika elmegy a Barcelonához játszani?

- Hol van a repülőrajtunk? Végülis eltelt az év recesszió nélkül. Túlzott optimizmus, békeköltségvetés, irreális várakozások. Mi történik, ha a Kazincbarcika elmegy a Barcelonához játszani? 00:04:27 - Nagy Márton és az ő magyarázatai. Nem lehetne legalább egyszer elérhető célokat betervezni?

- Nagy Márton és az ő magyarázatai. Nem lehetne legalább egyszer elérhető célokat betervezni? 00:10:53 - A lakosság fogyasztásra ösztönzése sem megy túl jól, pedig a kormány nem sajnálja a befektetett energiát (sem semmi mást, ha osztogatásról van szó). Hangulatjavító intézkedések -> politikai haszon.

- A lakosság fogyasztásra ösztönzése sem megy túl jól, pedig a kormány nem sajnálja a befektetett energiát (sem semmi mást, ha osztogatásról van szó). Hangulatjavító intézkedések -> politikai haszon. 00:15:01 - Rejtély, miért nem sikerül eltalálni azokat a számokat. Jó tanács: az semmiképp sem a jó megoldás, ha a szakadékba ugrunk bele.

- Rejtély, miért nem sikerül eltalálni azokat a számokat. Jó tanács: az semmiképp sem a jó megoldás, ha a szakadékba ugrunk bele. 00:17:27 - Miért baj az, ha nem nő a gazdaság? Nyugodt szívvel fogadjuk el a hagyományos közgazdasági elméleteket. Csakhogy ha a magyar politikai elit valamit megtanult az őszödi beszédből, az az, hogy nem beszélünk arról, hogy baj van.

- Miért baj az, ha nem nő a gazdaság? Nyugodt szívvel fogadjuk el a hagyományos közgazdasági elméleteket. Csakhogy ha a magyar politikai elit valamit megtanult az őszödi beszédből, az az, hogy nem beszélünk arról, hogy baj van. 00:20:59 - Se kiszámíthatóság, se megbízhatóság. A sarki boltban elromlott a második szalag is. Sebaj, hozzászokik az ember.

- Se kiszámíthatóság, se megbízhatóság. A sarki boltban elromlott a második szalag is. Sebaj, hozzászokik az ember. 00:24:11 - Jó, de mi lenne, ha béke lenne? Egyáltalán: milyen típusú békével számol az Orbán-kormány?

- Jó, de mi lenne, ha béke lenne? Egyáltalán: milyen típusú békével számol az Orbán-kormány? 00:29:23 - Brüsszel. Hát, igen. Az uniós pénzek ugyan nem jönnek, az éves költségvetésbe mégis folyton betervezik őket. Ha te betervezed a család havi büdzséjébe, hogy mennyit nyersz a Tippmixen, abból azért baj lehet.

- Brüsszel. Hát, igen. Az uniós pénzek ugyan nem jönnek, az éves költségvetésbe mégis folyton betervezik őket. Ha te betervezed a család havi büdzséjébe, hogy mennyit nyersz a Tippmixen, abból azért baj lehet. 00:34:17 - Mire számíthatunk jövőre? Egyelőre április 12-ig látunk. Ha estig megvan a három tüske, majd lesz valami.

- Mire számíthatunk jövőre? Egyelőre április 12-ig látunk. Ha estig megvan a három tüske, majd lesz valami. 00:37:02 - A közhangulat jön föl, mint a talajvíz. Januárban újabb pénzszórás várható. Kár, hogy a jövő év nem április 12-ig tart.

