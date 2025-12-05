Döntetlent játszott a magyar női kézilabda-válogatott Japánnal, ez most elég volt a vb-negyeddöntőbe jutáshoz

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott kiharcolta a negyeddöntőbe jutást azzal, hogy 26-26-os döntetlent játszott Japánnal a holland–német közös rendezésű világbajnokság rotterdami középdöntőjének második fordulójában.

Az első percek a japánokéi voltak, elmentek 4-1-re, de a magyar csapat fordított, a szünetben 8-7-re vezetett. A második félidőben ehhez képest 20-14-re ellépett Japán, innen sikerült döntetlenre menteni a hajrában, az egy pont továbbjutást ért.

A magyar válogatottnak ez az első pontvesztése a tornán, előzőleg minden meccsét megnyerte.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A középdöntő utolsó fordulójában, vasárnap 20:30-tól az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes dánokkal a csoportelsőségért csap össze a csapat, amely annak a találkozónak az eredményétől függetlenül biztosan a legjobb nyolc közé jutott.

Ez legutóbb a 2013-as világbajnokságon sikerült, akkor nyolcadikként zárt a válogatott. (via MTI)