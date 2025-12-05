Elítélték az idős férfit, aki túlélte a feleségével közösen elkövetett öngyilkosságot

Elítélték azt a férfit, aki túlélte a feleségével közösen elkövetett öngyilkosságot – számolt be róla az RTL Híradó. A volt egyetemi tanár öt év fegyházat kapott, miután emberölésben mondták ki bűnösnek, mert egyszer meg is szúrta a feleségét. A védelem szerint öngyilkosságban való közreműködés miatt bűnös a férfi, ami kisebb büntetést indokolna. Az ítélet nem jogerős.

Az ügyészség a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat a férfival szemben.

Az idős házaspár mindkét tagja többféle betegségben szenvedett, amelyek kezelése jelentős anyagi terhet jelentett számukra. A nő a kínzó fájdalommal járó súlyos betegségét egyre nehezebben viselte, ezért a férjével már egy ideje fontolgatta, hogy közösen öngyilkosságot követnek el. 2023 augusztusában döntöttek úgy, hogy véget vetnek az életüknek, a férj azonban életben maradt.

