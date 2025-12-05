Ellenségem ellensége a Kremlben lakó barátom ellensége

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A moszkvai út után Karol Nawrocki nem akarta túlságosan összeorbánozni magát, a lengyel elnök Orbán Putyinnál tett látogatása után inkább lemondta a személyes találkozót, így csak a visegrádi négyek közös elnöki szeánszát tartották meg Esztergomban.

„A legnagyobb kihívás az újjáéledő orosz imperializmus. Oroszország szabotázsakciókat követ el. Az az állítás, hogy az ukrajnai háború csak Oroszország és Ukrajna belügye, csupán álmodozás”

- mondta a lengyel elnök a visegrádi csúcs után, emlékeztetve, hogy Lengyelországban mennyire máshogy beszélnek a háborúról, mint a múlt héten Moszkvában járó Orbán Viktor.

A visegrádi együttműködés így továbbra sem válik igazán meghatározó fórummá. Valódi tétje a gázvezetékek és új interkonnektorok kiépítésének lehet. A részleteket még nem ismerjük, de még lehet jelentősége annak, amiről Nawrocki a találkozó után beszélt: Lengyelország lehet az amerikai gázexport új csomópontja a térségben. Csupa feltételes mód, de a lengyel LNG-terminál és az északi irányú vezetékrendszer bővítése a magyar gázellátás diverzifikálásában is valóban fontos lehetne. Orbánék azonban épp az elmúlt napokban erősítették meg, hogy a jövőben is az orosz energiaforrásokra akarnak alapozni.

Petr Pavel cseh államfõ (j) Karol Nawrocki lengyel államfõvel Prágában Fotó: Martin Divisek/MTI/MTVA

Pedig Nawrocki elnökké választásával és Babis csehországi győzelmével új helyzet állt elő az évek óta jegelt közép-európai együttműködésben. Orbán arra számított, hogy új életet lehelnek a platformba - ezt a lehetőséget azonban egyelőre feláldozták egy továbbra is homályos célú Putyin-találkozó kedvéért. Ezt lehet ügyetlen diplomáciai hibának is tekinteni, de azt is jelzi, hogy Moszkva továbbra is prioritást élvez a magyar kormány számára, a térségbéli szövetségesekkel szemben is.