Hétfőtől lehet megvenni a jövő évi autópálya-matricákat

Hétfőtől elérhetőek lesznek a 2026-ra érvényes éves autópálya-matricák és a jövő évi éves országos és vármegyei e-matricák, emellett meg lehet venni már az éves M1 regionális úthasználati jogosultságot is - közölte a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató. Az M1 regionális e-matrica lényege, hogy az M1-es autópálya bővítésének ideje alatt az autósok számára kompenzációs lehetőséget biztosítson a kialakuló torlódások és fennakadások miatt

Fontos infó: az elővásárlás során idén decemberben megvett e-matricák érvényessége 2026. január 1-én kezdődik.

És ami mindenkit érdekel:

a 2026-os országos éves matrica 61 760 forintért lesz megvásárolható a személyautókra,

az éves megyei matricák ára 7190 forintra nő,

az országos napi matrica bruttó 5550 forint,

a 10 napos bruttó 6900 forint,

a havi pedig bruttó 11 170 forint lesz jövőre a D1 kategóriában.

Jövőre az alap pótdíj 27 790 forintra emelkedik, amely 60 napon túli fizetés esetén 95 730 forintra nő személyautó esetében.

A 2025-re kiváltott éves országos és vármegyei matricák 2026. január 31-én éjfélig érvényesek.