Hiába a helyiek tiltakozása, elkerítették a korábban szabadstrandként használt fonyódi telket, amire lakóparkot építene a Cordia

Elkerítette a Cordia azt a korábban szabadstrandként használt területet Fonyódon, amire The View néven 99 lakásos, négyszintes lakóparkot fog építeni –írja a Telex. A telket azóta biztonsági szolgálat őrzi.

A telek üdülőövezet besorolású, így arra elvileg nem lehetne lakóházakat építeni. Az önkormányzat 2018-ban kezdeményezte, hogy ezt a kormányhivatal mégis engedélyezze. A kormányhivatal akkor ehhez nem járult hozzá, de mára a Cordiának sikerült engedélyt kapnia a lakások építésére - a lakosok tiltakozása ellenére.

Fonyód Fotó: Michal Fludra/NurPhoto via AFP

November végén mi is megírtuk, hogy aláírásgyűjtéssel tiltakoztak a helyiek Fonyód utolsó szabad vízparti területének beépítése ellen, ugyanis a Cordia 99 lakásos lakóparkot építene közvetlenül a fonyódi szabadstrand mellett.

A fonyódi tiltakozók több pontba szedték, hogy miért nem értenek egyet a beépítéssel. Például mivel sokan az érintett területre jártak strandolni, horgászni, és kikapcsolódni, hatalmas veszteség lenne, ha a területen kivágnák az összes fát és beépítenék azt, hiszen akkor alig pár méter szélességű szabad part rész maradna a helyieknek. Szintén nagy problémának látják, hogy a környező infrastruktúrára hatalmas nyomás nehezedne, illetve attól tartanak, hogy a Natura 2000 védelem alatt álló madárfajok életét fogja befolyásolni az építkezés és az új épületegyüttes felhúzása”.