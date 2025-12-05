Hónapok óta csak egy röntgen működik a kettőből az Uzsoki Kórházban

Elromlott az egyik röntgengép a zuglói Uzsoki Kórházban, ezért horribilis időket kell várni egy-egy ötperces vizsgálatra Hadházy Ákos legújabb Facebook-bejegyzése szerint. Egy hozzá eljutott levél alapján valószínűleg már szeptemberben is ez volt a helyzet, ezért levélben fordult a kórházhoz, hogy a kialakult helyzetről érdeklődjön. Szerette volna megtudni, hogy pontosan melyik gép nem működik, mióta áll fenn a hiba, és mikorra várható a berendezés javítása vagy cseréje. Mint írta azonban, a „három kérdésből egyet sikerült félig-meddig megválaszolni”.

A kórház ugyanis arról tájékoztatta a független képviselőt, hogy „a trauma-ortopédia egyik elavult röntgen berendezését az Országos Kórházi Főigazgatóság egy modern, Siemens Multitom Rax röntgenberendezésre cserélte le. A gép működéséhez szükséges szakhatósági engedély hamarosan megérkezik”.

A képviselő által idézett levél szerint délelőttönként az egyetlen működő berendezést 6 orvos használja, és akár 3-4 órát is várakozni kell a vizsgálatra.