A Netflix nyerheti a licitháborút, övé lehet az HBO Max

A Netflix nyerte a licitversenyt, így ő vásárolhatja fel a Warner Bros. Discovery stúdióit és HBO Max streaming üzletágát, állítják a titkos ajánlattételi folyamatot ismerő források. A Netflix részvényenként 28 dolláros ajánlatot nyújtott be, míg a Paramount 27 dollárosat, így úgy tűnik, előbbi lehet a nyertes vásárló.

Az üzlet révén a Netflix Hollywood domináns szereplőjévé válhat, és a streamingpiacon – ahol már most is vezető pozíciót tölt be – olyan franchise-okkal erősödhet, mint a Harry Potter, a Batman és az HBO prémium műsorai.

Az érintett cégek képviselői nem kívántak nyilatkozni az ügyben.

A Paramount ügyvédei levelet írtak David Zaslavnak, a Warner főnökének, amelyben „komoly aggodalmukat” fejezték ki az aukciós folyamattal kapcsolatban. Konkrétan azzal vádolták a WBD-t, hogy „egy előre meghatározott eredményű folyamatba kezdett, amely egyetlen ajánlattevőnek kedvez”, vagyis a Netflixre gondoltak. (CNN)