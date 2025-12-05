MVM-vezér: Az orosz gáz nélkül is képesek leszünk ellátni Magyarországot

Az MVM csoport képes lesz ellátni az országot elegendő gázzal még akkor is, ha az orosz import teljesen megszűnik, bár az árak várhatóan emelkedni fognak – mondta a Reutersnek Mátrai Károly, a vállalat vezérigazgatója.

Az Európai Unió szerdán döntött arról, hogy 2027 végéig fokozatosan leállítja az orosz gázimportot, hogy megszüntesse az EU évtizedes orosz energiafüggőségét. A döntés már 2026 júniusától érinti a rövid távú vezetékes gázszerződéseket. (Magyarország már megszokott módon ellenzi az EU-döntését, a kormány azt is bejelentette, hogy az EU Bíróságán megtámadja a jogszabályt.)

Mátrai Károly Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Az MVM több mint évi 10 milliárd köbméter gázzal kereskedik Közép-Európában a magyar nagykereskedelmi piacon 40–45%-os részesedéssel rendelkezik. Hosszú távú szerződés keretében a vállalat jelenleg 3,5 milliárd köbméter orosz gázt importál a Török Áramlaton keresztül, és a spotpiacon is vásárol orosz és más országokból származó gázt, hogy kielégítse az évi körülbelül 8 milliárd köbméteres hazai igényt, valamint a szlovákiai szállításokat.

Mátrai Károly a Reutersnek arról is beszélt, hogy az MVM több más beszállítóval is tárgyal, de nevüket nem árulta el. „Úgy véljük, hogy még az orosz gáz nélkül is képesek leszünk ellátni Magyarországot” – mondta Mátrai, hozzátéve, hogy még ha Magyarország hosszú távú orosz gázszerződése az EU által tervezett tilalom alá is esik, az MVM valószínűleg hozzáférhet majd különböző európai LNG-terminálokhoz.

Az MVM évi 1 milliárd köbméter LNG-kapacitást biztosított magának a horvátországi Krk terminálon, és szerződést kötött a Shell-lel évi mintegy 200 millió köbméterre 2026-tól kezdve, valamint a francia Engie-vel 400 millió köbméterre. Mátrai azonban elmondta, hogy az LNG-kikötőkből Magyarországra és Szlovákiába történő szállítás költségei a jövőben megnövelik az árakat. (Reuters)