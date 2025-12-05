Sorra viszik el a Szőlő utcából a volt igazgató bizalmasait

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

December 4-én bilincsben vitték el a rendőrök a Szőlő utcai javítóintézetből azt a vezető nevelőnőt, aki egy volt intézetis fiú vallomása szerint tudott arról, hogy Juhász Péter Pál rendszeresen megerőszakolja őt. A Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár által kitüntetett nevelőnőről egy korábbi cikkben már részletesen írtunk. De nem ő az egyetlen, a volt igazgató belső köréhez tartozó Szőlő utcai dolgozó, akit a napokban utolért az igazságszolgáltatás.

Egy másik nő, aki szintén vezető beosztásban dolgozott a javítóban, és Juhász bizalmasként tartották számon, az ügyészség gyanúja szerint az igazgató őrizetbe vétele után az irodájából bútorokat vitt el azért, hogy „szexuális bűncselekményekkel összefüggésbe hozható bizonyítékokat, nyomokat tüntessen el”. De más bizonyítékokat is megpróbált elvinni, és arra kérte a kollégáit, hogy ne beszéljenek erről az ügyészeknek. A nő házi őrizetben van.

A növendékügyi vezetőként dolgozó nő több mint másfél évtizede ápol bizalmas viszonyt Juhász Péter Pállal. Ezt bizonyítják azok a cégbírósági iratok is, amelyek szerint a nő 2009-ben Juhász saját tulajdonú cégének ügyvezetője lett. Ebben az időben a cég ügyvédje a későbbi Volán-vezér Dévényi Gergely volt, ő jelenleg egy államilag támogatott alapítvány főtitkára, de vannak céges érdekeltségei is. Juhász Péter Pál NER-es cégtársairól ebben a cikkben írtunk.