Sürgősséggel tárgyalják a javaslatot, amivel a kormány „segítséget” nyújtana Budapestnek, és ami máris kiakasztotta Karácsony Gergelyt

Megvárva a legutolsó pillanatot úgy tűnik, kisegíti a kormány a fővárost – már ha segítségnek lehet nevezni azt, amit terveznek. Pénteken benyújtották az Országgyűléshez „a fizetési nehézséggel küzdő fővárosi önkormányzat számára nyújtható segélyhitel szabályairól” szóló törvényjavaslatot, amelyet sürgősséggel tárgyalnának.

A Karácsony Gergely főpolgármesternek címzett ki- és beszólogatásokkal tűzdelt javaslat lényegi része arról szól, hogyan nyújt segítséget a kormány Budapestnek. Eszerint a főváros (vagy valamelyik cége) felvehet hitelt, de nem piaci alapon, hanem csak a kormány által kijelölt Magyar Fejlesztési Banktól. A kamatot, a futamidőt a kormány határozza meg, nem a bank, a főváros pedig fedezetet nyújt (ingatlan, ingóság vagy vagyoni értékű jog formájában), amiről szintén a kormány dönt.

Fotó: Németh Dániel/444

Ha a főváros hitelszerződést köt az MFB-vel, azt is vállalnia kell, hogy a kölcsön folyósítását követő 6 hónapon belül a kormány rendeletében meghatározottak szerinti konszolidált – a tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságokra vonatkozó információkat is magában foglaló – költségvetést készít, illetve fogad el, a kormány előírásai szerint „részletes vagyonleltárt készít, valamint irányítási szervezetét és döntési eljárását a gazdálkodás megfelelőségét, átláthatóságát, célszerűségét, gazdaságosságát és hatékonyságát biztosító módon átalakítja”.

Az elvileg a főváros megsegítését célzó javaslat része az is, hogy a Büntető törvénykönyvet Karácsony Gergelyre szabják: „Aki a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló törvényben meghatározott hitellel összefüggésben a konszolidált költségvetés készítésével, a vagyonleltár készítésével, az irányítási szervezetének és döntési eljárásának átalakításával, vagy likviditási terv készítésével kapcsolatos kötelezettségét önhibájából megszegi, két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Karácsony: Magyarország kormánya uzsoráskormány

A Karácsony Gergely csicskáztatására létrehozott javaslatra a főpolgármester is reagált. Először arról írt Facebook-oldalán, hogy a kormánynak egy szavát sem lehet elhinni. „Miután törvénytelenül elvették a Főváros pénzét, majd nem fizették ki a Fővárosnak jogszabályban rögzített jussát, arról kezdtek el hadoválni, hogy majd ehelyett inkább kifizetik a fővárosi dolgozók bérét. Ezt kormányhatározatba is foglalták, sőt névre szóló levélben erről az összes fővárosi intézményvezetőt tájékoztatták. Most úgy tűnik, ez is egy ordas nagy hazugság volt, mert most valami új törvényről írnak Facebook-posztot, ami szerint valamiféle hitelt adnak csak a fővárosnak. Ne új törvényt hozzanak, hanem tartsák be a meglévő jogszabályokat! És adják vissza a budapestiektől törvénytelenül elvett pénzt! Most!”

Majd a konkrét javaslattervezet megismerése után úgy reagált: „Magyarország kormánya uzsoráskormány. Ráadásul minősített eset, mert előbb kizsebeli Budapestet, majd amit törvénytelenül elvett a várostól, azt hitelként akarja nagy kegyesen visszaadni kamattal.”

