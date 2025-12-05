Szabó Tímea Semjén Zsoltnak: Szerintem te vagy Isten ellen való

Ahogy azt mi is megírtuk, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményben bírálta azt a fideszes törvényjavaslatot, amely valamelyest könnyítene a petesejt-donáción, és így segítség lenne a meddő pároknak abban, hogy gyermekük születhessen.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia azonban közleményében azt írta:

„A petesejt donáció – és ezt más országok tapasztalata is alátámasztja, ahol ezt bevezették, – szélesre nyitja az utat a béranyaság, a gyermek »rendelésre« való megszerzése, vagy az azonosnemű párok gyermekhez jutása előtt.”

A Párbeszéd országgyűlési képviselője, Szabó Tímea a közlemény kapcsán egyenesen Semjén Zsoltot szólította meg.

„Semjén Zsolt! Tényleg te és 70 éves papok akarjátok eldönteni, hogy kinek lehet gyereke Magyarországon? Kinek képzeled magad?? Tényleg gyerekeket sose nevelő férfiak dönthetnek erről is a ti kormányotokban?”

Szabó azt írja: több hónapos munkája után a Fidesz „végre maga nyújtotta be ezt a fontos javaslatot, de a KDNP keresztbe feküdt ennek”, bár Orbán Viktor miniszterelnök utasította a Népjóléti bizottságot, hogy tárgyalja meg újra a kérdést, és Pintér Sándor belügyminiszter is úgy fogalmazott, hogy készen állnak bevezetni a petesejt-donációt.

Szabó Tímea Fotó: Németh Dániel/444

„Erre te beijedtél, és rögtön ugrasztottad is a katolikus egyházat, hogy foggal-körömmel harcoljanak a gyerekszületések ellen. Nehogy végre megálljon a népességfogyás! Nehogy végre félmillió ember gyerekálma teljesüljön!” - írta Szabó, Semjénnek címezve.

A párbeszédes politikus emlékeztette a miniszterelnök-helyettest arra is, hogy hazánkban jelenleg is mindegy 250 ezer meddőséggel küzdő pár él, és hogy sokan közülük inkább Szlovákiába vagy Csehországba mennek (ez az ún. lombikturizmus), ahol engedélyezett a petesejt-donáció.

A fideszes képviselők által még októberben benyújtott törvénymódosító javaslat alapján a meddő párok kezelésénél (vagyis a reprodukciós eljárásnál) az ivarsejt adományozásért ellenérték nem kérhető, nem adható, az adományozó adományozással összefüggő költségeit, jövedelemkiesését – miniszteri rendeletben meghatározott körben és feltételek mellett – meg kell téríteni. A módosításban szerepel hogy a jövőben a jogszabály szövegében hímivarsejt és a női ivarsejt helyett csak ivarsejt szerepel majd.

A petesejt-donáció egy olyan eljárás, amelyben a meddőséggel küzdő pár petesejtet kap egy donor nőtől, amelyet a férfi hímivarsejtjével termékenyítenek meg, ezt követően pedig a megfogant embriót a leendő édesanya méhébe ültetik be. Maga az eljárás hivatalosan ma is elérhető Magyarországon, de tilos érte pénzt elfogadni, emiatt pedig sokan külföldi klinikákhoz (jellemzően Csehországban és Szlovákiában) fordulnak. A mostani törvénymódosítás ezt a nehezítő körülményt iktatná ki azzal, hogy a donoroknak járna költségtérítés, előre lefektetett szabályok alapján.

Szabó Tímea teljes posztja itt olvasható: