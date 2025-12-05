Távozik Világi Oszkár a Mol szlovákiai leányvállalatának éléről

Decemberben távozik a Mol szlovákiai leányvállalata, a Slovnaft éléről Világi Oszkár, helyét ezzel egyidejűleg Szabó Gábor veszi át, aki eddig több különböző vezetői funkciót is betöltött a Mol-ban.

A Slovnaft élén két évtized után kerül sor vezetőváltásra, Világi továbbra is részese lesz a Mol vezetésének, mint az igazgatótanács tagja, illetve a Mol Csoport legfelsőbb végrehajtó bizottságának tagja. A Slovnaft új vezérigazgatója és igazgatótanácsának elnöke, Szabó Gábor a Slovnaft vezetése mellett továbbra is betölti majd a Mol Csoport Downstreamért felelős alelnöki posztját is.

Világi Oszkár Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

2025 októberében a szlovákiai magyar milliárdos nyíltan beszélt a távozás lehetőségéről a szlovákiai magyar milliárdos, Világi akkor elmondta, hogy 62 évesen szeretne lassítani, és inkább saját vállalkozásaira összpontosítana az élelmiszeripar, a logisztika és az ingatlanpiac területén.

Világi Oszkár többségi tulajdonosa a szlovákiai DAC Dunaszerdahely labdarúgóklubnak (90 százalékos részesedéssel), és 2022-ben megszerezte a Győri ETO FC-t működtető céget is, így két, UEFA-versenysorozatban induló klub fölött is befolyással bír. Emiatt egyébként a DAC-t ki is zárták a Konferencia Ligából, mert nem lehet két csapatnak ugyanaz a tulajdonosa. 2024-ben Világi érdekeltségébe került Lénárd András két jelentős cége is, köztük a Csíki Sört gyártó vállalat, amellyel belépett az ital- és élelmiszeripari szektorba is. Ezeken túl kurátora a MOL – Új Európa Alapítványnak, amely közpénzes támogatásokat oszt szét különféle, elsősorban sporthoz kapcsolódó projektek között. Hogy pontosan kiknek, arról itt írtunk részletesen. (via MTI)