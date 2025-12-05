Tordai Bence határozati javaslatban szólítaná fel a kormányt, hogy fizessen Budapestnek

Az elmúlt hetekben világossá vált: a kormány szándékosan pénzügyi csőd felé próbálja lökni a fővárost - írja Facebook-posztjában Tordai Bence független (volt párbeszédes) országgyűlési képviselő.
Azt írta: a probléma megoldása érdekében benyújtottak egy országgyűlési határozati javaslatot, „amely felszólítja a kormányt, hogy haladéktalanul utalja át Budapestnek a törvényben és kormányhatározatokban garantált 54 milliárd forintot.”
Ez összesen négy részből áll össze:
Emellett követelik a jogtalannak minősített inkasszók azonnali leállítását is.
A héten elég sok szó esett Budapest anyagi - vagy kevésbé finoman szólva: csődközeli - helyzetéről. Hétfőn Karácsony Gergely rendkívüli közgyűlést hívott össze, majd utcára is vonult a helyzet miatt (a bonyolult helyzetről itt írtunk bővebben, a rendkívüli ülésen történekről pedig itt).
A legzavarbaejtőbb epizód szerdán jött el, amikor Baranyi Krisztina, a IX. kerületi polgármestere a Fővárosi Közgyűlés tagjaként kapta el az Amerikai úton Orbán Viktort, ahova a miniszterelnök a Mazsihisz Szeretetkórház felújításának átadójára ment. Baranyi arra kérte Orbánt, hogy üljön le személyesen tárgyalni Karácsony Gergellyel a főpolgármester szerint csődközelben lévő főváros anyagi helyzetéről.
Baranyi: „Én értem, hogy vissza akarják szerezni Budapestet.”
Orbán: „Kitől?”
B.: „Értem a Vitézy–Szentkirályi-projekt megbuktatását.”
O.: „Bocsánat!” (A miniszterelnök ekkor két kézzel megfogta Baranyit.)
B.: „De '29-ben lesz a választás!”
O.: „Nem akarjuk visszaszerezni, mert a miénk! Ez a mi fővárosunk. Rosszul tetszik erről gondolkodni.”
B.: „Miniszterelnök úr, ebben mindenki csak vesztes lehet. Ebben a háborúban, amit ön visel a fővárossal szemben.”
O.: „Nem háborúzunk, ez a mi fővárosunk. A mienk! A magáé is, a mienk is. Nincsen háború, békesség van.”
B.: „És akkor január 1-jén hogy fognak az emberek fizetést kapni?”
O.: „A fizetést meg ki fogom fizetni. Ha maguk nem tudják, én akkor is kifizetem. Erre számíthatnak.”
Tordai friss posztjában úgy fogalmazott: „Budapest működése nem állhat le. A tömegközlekedés, a közszolgáltatások és több tízezer dolgozó fizetése múlik ezen. Egy jogállamban nem szeszély vagy politikai bosszú dönti el, hogy a főváros megkapja-e a neki járó pénzt – hanem a törvény. A minimumelvárásunk: a kormány tartsa be a saját döntéseit, és utalja át Budapestnek a járó forrásokat.”
A tét nem kicsi: működőképes lesz-e a főváros, vagy leáll, ami csak le tud állni.
