Vörös szőnyeggel és díszsortűzzel fogadták Putyint Indiában

Ünnepi fogadtatás várta Vlagyimir Putyint Indiában: Norendra Modi elnök már a repülőgépnél várta a kétnapos látogatásra érkező orosz elnököt, akt aztán a Új-Delhiben lévő elnöki palotában vörösszőnyeg, díszsorfal és 21 ünnepi ágyulövés fogadott.

Ez Putyin első útja Indiába a 2022-es Ukrajna elleni invázió óta, amit a kommunikációs térben elsősorban arra használtak, hogy a nyugati nyomással szemben kinyilvánítsák a gazdasági és politikai kapcsolatok erősítését.

A háború óta a korábban elhanyagolható mennyiséget vevő India lett az orosz olaj második legnagyobb felvásárlója lett Kína után, az orosz fegyvereknek pedig az elsőszámú importőre még úgy is, hogy az utóbbi években igyekszik diverzifikálni a hadiipari beszerzéseit.

A Szputynik fotóján Putyin és Narendra Modi indiai elnök kézfogója, az orosz elnök mellett Droupadi Murmu indiai miniszterelnök. Fotó: KONSTANTIN ZAVRAZHIN/AFP

Az Egyesült Államok Indiával is intenzív vámháborút folytat, amivel egyre inkább Kína és Oroszország felé löki a hagyományosan a szuperhatalmak között egyensúlyozó Indiát. Trump 25-ről 50 százalékra emelte az indiai termékekre a vámtariffát, amit leginkább azzal indokolt, hogy India az orosz kőolaj vásárlásával maga is hozzájárul a háborúhoz szükséges orosz bevételekhez. India ugyan szavakban többször is visszautasította az amerikai nyomást, de a büntetővámok és az orosz energiacégek elleni szankciók hatására az indiai olajfinomítók csökkentették az orosz olajimportot - azt azonban csak a következő hónapokban lehet majd látni, hogy ez mennyire hosszú életű változás.

„Ha az Egyesült Államoknak joga van megvenni a (nukleáris) üzemanyagunkat, Indiának miért ne lehetne joga ugyanehhez?”

– kérdezte az indiai elnökkel való találkozója előtt Putyin egy tévéinterjúban, arra utalva, hogy az amerikai atomerőművek jelentős részben még mindig orosz fűtőanyagot használnak. Az orosz elnök azt is jelezte, hogy ezt a kérdést Trumpnak is fel fogja vetni - ez alapján a Kreml várhatóan a globális szankciók enyhítését vagy eltörlését is be akarja vinni a „béketárgyalásokra”.

Bár India már csak méreténél fogva is sokkal jelentősebb tényező, a csúcstalálkozó koreográfiája és a tematikája annyiban hasonló volt a múlt heti moszkvai Putyin-Orbán találkozóéhoz, hogy Putyin a tárgyalások nyilvános részében ezúttal is azt erősítette, hogy Oroszország kész folytatni a megszakítás nélküli olajszállításokat. A nukleáris projekt folytatását is hangsúlyozta: India déli csücskében Magyarországhoz hasonlóan szintén a Roszatom épít atomerőművet - a tervezett hat blokkból egyelőre csak kettő működik, a többi négy - Paks 2-höz hasonlóan, bár azért jóval előrébb tartanak - jelentős csúszásban van.

A találkozón Modi és Putyin abban állapodtak meg, hogy 2030-ig megduplázzák és diverzifikálják (vagyis az olajon és a fegyvereken kívül más területeken növelik) az India és Oroszország közötti kereskedelmet, a bedobott célszám évi 100 milliárd dollár.

Az a mondás, hogy az indiai-orosz kétoldalú kapcsolatok „ellenállóak a külső nyomással szemben”, elsősorban az Egyesült Államoknak szól, de mellékesen a többi nyugati vezetőnek is: a Putyin érkezése előtti napokban a brit, a francia és a német nagykövet közös cikkben állt ki az indiai sajtóban amellett, hogy Putyin lábbal tiporja az emberi jogokat, és nagyon sok ember haláláért felelős - ezt azonban az indiai hatóságok élesen visszautasították, és durva beavatkozási kísérletről beszéltek.

