444 kalendárium #6: Bemutattuk, hogyan hagyja cserben az állam a bántalmazott nőket és gyerekeket

Március nyolcadikán, nőnapon jelent meg Diószegi-Horváth Nóra cikke, amiben bántalmazott nők mesélték el a 444-nek, hogyan hagyta őket végleg cserben a rendszer. A címe az volt: Kéz kezet mos ebben a beteg rendszerben: így hagyja cserben az állam a bántalmazott nőket és gyerekeket.

Nem sokkal korábban történt ugyanis az eset, amikor a Budapesten meggyilkolt japán nő esete ismét rávilágított arra, hogy továbbra is súlyos probléma az, hogy a hatóságok gyakran nem veszik eléggé komolyan a bántalmazott nők ügyét.

Cikkünkben megrázó történeteket keresztül mutattuk be a rendszerszintű problémát, vagyis azt, hogy a jogrendszer, illetve a hatósági gyakorlat mennyire magára tudja hagyni az áldozatokat, milyen végletekig abszurd helyzetekbe képes belekényszeríteni, és mennyire nem képes megvédeni őket a bántalmazóktól.

A rendszerszintű erőszak témájával a Tyúkól podcast több adásban is foglalkozott, először kifejezetten a japán nő esetén keresztül:

Majd akkor, amikor Vitályos Eszter kormányszóvivő arról beszélt, a bántalmazott nőket az „élet” bántotta:

A témával foglalkozó, Apám lánya című dokumentumfilmet pedig élő felvétel keretében vetítettük le:

Videóriportunkban pedig azt mutattuk be, hogy a Néma Tanúk Felvonulásán a nők elleni erőszak ellen álltak ki a tüntetők:

