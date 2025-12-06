A Momentum applikációjával bárki segíthet ellenőrizni, hova tűnt több száz millió forint a kisboltos pályázatokból

KözpénzRadar néven indított új applikációt a Momentum, aminek segítségével mostantól bárki segíthet ellenőrizni azt a több ezer kisboltot, amik az elmúlt években támogatást kaptak a Magyar Falu Programból. Mivel a párt szerint nem mindenki használta fel azt rendeltetésszerűen ezeket a támogatásokat, és sok lett a túlárazott bolt, felszámolt cég, és az épületek helyén üres telkek, ezért most bárki részt vehet ezeknek a vállalkozásoknak az ellenőrzésében.

Screenshot a Momentum új applikációjából, a Közpénzradarból.

A hírt a párt egyik politikusa, Tompos Márton jelentette be a Facebookon, aki hónapok óta foglalkozik kisboltos pályázatok ellenőrzésével, amikről Youtube videókban számol be. Az app elindulása kapcsán Tompos most arról írt, hogy ezzel szerinte új szintre emelik a kisboltos nyomozásokat, az app használóinak pedig külön csatornákat indítanak, hogy meg tudják osztani a kisbolt vadászós történeiteket; visszajelzést tudjanak adni, hogy min kellene fejleszteni; illetve, hogy értesülhessenek a legújabb kisboltos hírekről és a felderítettség szintjéről.

A Facebook-bejegyzés alapján, az új app megmutatja a felhasználóknak, hogy hol vannak győztes kisboltos pályázatok, amiből a bárki választhat, amit megnézhet a bejegyzett helyszínén. A felhasználó ezután lefotózza a boltot, vagy ahol lennie kellene, majd feltölti az appba, amiért pedig pontokat és - egyes mérföldköveknél - kitüntetéseket kaphat. A feltöltésekből pedig statisztikákat készítenek, amiket minden felhasználó az appon belül követhet.

Tompos szerint pedig az app használatával a letöltők egyenesen „a kormányváltásban is segíthetnek”. Mivel „ezek a pályázatok kizárólag a 2000 fő alatti településeket érintik. Másképpen mondva: azokat a településeket, amik kulcsfontosságúak lesznek a választáson”. „Ezért arra kérlek, hogy ha mész boltot felderíteni, akkor kezdeményezz beszélgetéseket a helyiekkel, ismerd meg, hogy ők mit gondolnak az ország helyzetéről – tette hozzá a politikus.

Tompos pár napja arról posztolt, hogy kormánypropaganda ment egy gyerekfilm vetítése előtt a Campona Moziban. Az ügy kapcsán a Cinema City is reagált, akik először arról írtak, hogy szerintük nem volt problémás, hogy kormányzati hirdetést vetítettek a mesefilm előtt, mivel a reklámoknak maguknak nincs korhatár-besorolása, a Tompos által kifogásolt hirdetés pedig nem tartalmazott olyan elemeket, amik megsértették volna az előírásokat. Pár nappal később aztán, mégiscsak leállították a kormánypropagandát a mozifilmek előtt, mivel mint írták, „megértettük, hogy sok moziszerető néző nem szeretne ilyen hirdetésekkel találkozni nálunk”.